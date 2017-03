Faschings-Bilanz: Über zwei Promille und Drogen im Blut

BAYREUTH - Betrunkene am Steuer und Drogen in der Blutbahn: Das ist die Faschingsbilanz der Polizei Oberfranken.

In der Zeit vom 23. Februar bis zum 1. März griffen die Polizisten in Oberfranken insgesamt 19 alkoholisierte und zwölf unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer auf. Bei neun der Alkoholsünder lag der Alkoholwert über 1,1 Promille, weshalb sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen mussten. Der Führerschein wurde ihnen an an Ort und Stelle abgenommen. Dazu kommen ein Strafverfahren und mehrere Punkte in der Verkehrssünderkartei.

Genauso erging es zwei Drogenkonsumenten, deren Ausfallerscheinungen zu einer absoluten Fahruntauglichkeit führten. Die übrigen Fahrer erwartet ein Bußgeldbescheid mit Fahrverbot und Punkte in der Verkehrssünderkartei.

Dass Alkoholfahrten keine reine Männerdomäne sind, bewiesen am Rosenmontag und Faschingsdienstag zwei Autofahrerinnen in Bayreuth. Beamte stellten bei ihnen Alkoholwerte von jeweils über zwei Promille fest. Auch sie trifft die Härte des Gesetzes mit dem Verlust des Führerscheins und einer gehörigen Geldstrafe.

Auch in Unterfranken übertrieben es einige Jugendliche und Erwachsene beim Alkoholkonsum, wie die Polizei mitteilte.

