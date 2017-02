Faschings-Endspurt! Der ganze Wahnsinn in Bildern

Narren lassen Franken und die Oberpfalz beben - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Achtung, anschnallen! An diesem Wochenende kulminiert die Faschingszeit - und der närrische Teil Frankens steht Kopf. Hier sammeln wir sie alle, die Bilder der Umzüge, der Sitzungen, der Partys aus der gesamten Region.

Großes Faschingstreiben in der Eichendorff-Sporthalle in Erlangen: Beim Kinderfasching der Brucker Gaßhenker am Samstagnachmittag schauten kleine Prinzessinnen, Piraten und andere Gestalten zur großen Sause vorbei. Wir haben die Bilder!