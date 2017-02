Faschings-Endspurt! Der Wahnsinn in Bildern

Narren lassen Franken und die Oberpfalz beben - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Achtung, anschnallen! An diesem Wochenende kulminiert die Faschingszeit - und der närrische Teil Frankens steht Kopf. Hier sammeln wir sie alle, die Bilder der Umzüge, der Sitzungen, der Partys aus der gesamten Region.

Wieder etwas Besonderes geboten war den Neumarkerinnen und Neumarktern am Samstag im EInkaufszentrum "Neuer Markt" beim farbenfrohen Faschingsauftritt der "Chimichangas". Die Gruppe aus Tögging begeisterte Jung und Alt mit ihren diversen Tanzeinlagen.

Heiß her ging es auch heuer wieder beim FOschingsball der FOS/BOS: Das Klostergold spielte auf und rockte die kleine Jurahalle.

Traditionell wird der Burker Weiberfasching im Doppelpack gefeiert. Wie jedes Jahr ging es schon am Donnerstag bunt, schrill und närrisch zur Sache. Männer durften erst spät am Abend und nur mit Krawatte zum Abschneiden ins Burker Sportheim. Der zweite Teil am Freitag ist bereits restlos ausverkauft.