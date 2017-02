Faschingsball in Unterfranken endet mit 23 Verletzten

Unbekannter hatte Reizstoff versprüht - Fünf Personen in Klinik gebracht - vor 1 Stunde

AMORBACH - Schwerer Zwischenfall bei einem Faschingsball in Unterfranken: Durch einen unbekannten Reizstoff sind am frühen Sonntag in Amorbach (Landkreis Miltenberg) 23 Menschen verletzt worden. Fünf Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach Polizeiangaben musste die Veranstaltungshalle, in der sich 350 bis 400 Menschen zum fröhlichen Feiern versammelt hatten, geräumt werden, nachdem ein zunächst unbekannter Täter Pfefferspray oder Tränengas verteilt hatte. Die Verletzten im Alter von 16 bis 34 Jahren litten unter Augen- und Atemwegsreizungen, Übelkeit und Husten. Sie wurden von Rettungskräften vor Ort versorgt.

Fünf Verletzte, die unter Vorerkrankungen wie Asthma litten, wurden sogar in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Täter ein Teilnehmer der Feier war. Unklar sei, ob der Unbekannte den Reizstoff absichtlich oder nur versehentlich versprüht habe, sagte ein Sprecher. Der "Faschelnachtsball" wird vom Verein Carneval Club Amorbach veranstaltet.

dpa