Fantasievolle Verkleidungen, fulminante Tanzeinlagen und ein Büttenprogramm, in dem jeder sein Fett weg bekommt. Die "Fastnacht in Franken" ist seit vielen Jahren der Quotenbringer des Bayerischen Fernsehens. Auch in diesem Jahr schlüpfte die bayerische Polit-Prominenz wieder in aufwendige Kostüme. Alt-Ministerpräsident Günther Beckstein interpretierte mit seiner Verkleidung die 68er-Bewegung. © Horst Linke