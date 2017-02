"Fastnacht in Franken": So verkleideten sich die Politiker

Ausgefallenden Kostümierungen auf dem roten Teppich - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Auf der Fastnacht in Veitshöchheim gibt es nicht nur ordentlich was auf die Ohren, auch 2017 lautet die erste Frage mal wieder: "Wer hat sich wie verkleidet?" Von kreativ, über lustig, bis skurril - wir haben die Bilder der kostümierten Promis und Politiker.

Bilderstrecke zum Thema

Die Spitze der bayerischen Politik zeigt sich in Veitshöchheim von seiner kreativen Seite: Ob als gelbe Kult-Figur, Zeichentrick-Hexe, oder als Wahrzeichen - für ihrer Verkleidungen griffen die Politiker ganz tief in die Trickkiste. Innenminister Joachim Herrmann setzte allerdings auf die nachhaltige Variante - er kam in einem Kostüm, das er schon einmal trug.