Fastnacht in Franken: Söder als Homer Simpson

"Homer Simpson würde CSU wählen", erklärte der bayerische Finanzminister - vor 49 Minuten

VEITSHÖCHHEIM - Schrillgelb, übergewichtig und manchmal ganz schön cholerisch: Als Verkleidung für die Fastnacht im unterfränkischen Veitshöchheim hat sich Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) diesmal für Homer Simpson entschieden.

Homer und Marge: Markus Söder und seine Frau Karin besuchen Veitshöchheim in diesem Jahr als "Die Simpsons". © Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat/dpa



Seine Frau Karin gehe passend mit gigantischer blauer Turmfrisur als Marge Simpson, verriet der 50-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor der Prunksitzung am Freitagabend. Für ihren großen Auftritt nehmen beide viel Zeit in der Maske auf sich: Knapp drei Stunden dauert es, bis aus den beiden Franken die berühmten Comicfiguren werden. "Homer Simpson würde CSU wählen", meinte Söder. "Die Simpsons sind Kult und stellen den klassischen Wähler der Mitte dar – Familie, hart arbeitend, aber man hat es nicht immer leicht. Diese Wähler entscheiden die nächsten Wahlen", sagte Söder, der mit seinen Verkleidungen immer gerne die Originale ehrt.

Aus diesem Grund – "und weil sich die Maskenbildner außerstande sahen, die Frisur hinzukriegen" – sei die Entscheidung auch nicht auf US-Präsident Donald Trump gefallen. In den vergangenen Jahren hatte Söder etwa als Edmund Stoiber, Comicfigur Shreck, als Punk oder als Marilyn Monroe für viel Aufsehen an Fastnacht gesorgt. "Dieses mal soll es bewusst kein Held oder Star sein. Ist mal was anderes und trotzdem Kult", sagte Söder. Die Fastnacht in Franken gilt als Kult und hat auch außerhalb Bayern so manche Fans.

dpa