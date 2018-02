Feier-Finale in Franken: Der Faschingsdienstag in Bildern

NÜRNBERG - In vielen Orten in der Region herrschte am Dienstag Außnahmezustand. Bevor es in die Fastenzeit geht, ließen es die Narren noch einmal ordentlich krachen. Ein Faschingszug jagte den nächsten, ein Kostüm toppte das andere. So war der kunterbunte Endspurt der fünften Jahreszeit.

Bilderstrecke zum Thema Närrische "Nachtschicht" am Faschingsdienstag in Herzogenaurach Der Faschingsdienstag in Herzogenaurach hatte es in sich: Bunt maskiert, dicht gedrängt und bester Laune legten die Narren zu Tanzmusik der Band "Die Nachtschicht" eine fröhliche Tagschicht ein.



Bilderstrecke zum Thema Bunte Einhörner und fliegende Hexen: Der Faschingszug in Höchstadt Fliegende Hexen, vierbeinige Einhörner und ein Bürgermeister, der den Boden unter den Füßen verliert: Das alles gab es beim Faschingsumzug in Höchstadt zu sehen. Die Narren zogen mit ihren bunt geschmückten Wagen und ausgefallenen Kostümen am Dienstagnachmittag durch die Stadt.



Bilderstrecke zum Thema Die Narren sind los: Verrückter Faschingszug in Hiltpoltstein Bei idealem Sonnenwetter ging am Dienstagnachmittag der Faschingszug in Hilpoltstein über die Bühne. Besonders entlang der Bundesstraße warteten Hunderte von Schaulustigen. Mit dabei war auch Bürgermeisterin Gisela Bauer, die sich als Jägerin unter das Faschingsvolk mischte. "Hiltpoltstein Alaf und Helau, bei uns ist glücklich jede Sau" hieß es auf dem ersten Wagen.



Bilderstrecke zum Thema Gute-Laune-Party: Faschingsparade zieht durch Spalt Tanzende Gardemädchen und laute Hummeln: Am Dienstag war "Spalt Aha" in der fränkischen Faschingshochburg Spalt das Machtwort. Der närrische Zug schlängelte sich durch die Altstadt bis zum Faschingszelt am Kornhausparkplatz, wo die Narrensause ihren Höhepunkt startete. Die Kostüme konnten sich sehen lassen.



Bilderstrecke zum Thema Teletubbies und Kuschelbären: Bunter Faschingszug in Schwabach Am Dienstagnachmittag hatten die Schwabanesen das Sagen in der Schwabacher Innenstadt. Beim traditionellen Faschingsumzug marschierte eine ganze Meute bunt verkleideter Narren durch den Ort und feierte ausgelassen den Endspurt der fünften Jahreszeit. Von Teletubbies über Kuschelbären konnten sich die Kostüme wirklich sehen lassen.



Bilderstrecke zum Thema Fesche Garden, stramme Muskelmänner: Der Faschingszug in Neunkirchen Zum Finale der närrischen Zeit setzte der Faschingszug durch Neunkirchen noch einmal einen glanzvollen Höhepunkt. 33 bunt geschmückte Wagen sowie zahlreiche Privat- und Vereinsgruppen begeisterten mit ihren ausgefallenen Kostümen die Zuschauer, die zu Tausenden die Straßen säumten.



Bilderstrecke zum Thema Wilde Faschingsumzüge in Willenreuth, Hollfeld und Elbersberg Ein letztes Mal närrisches Treiben: In Willenreuth, Hollfeld und Elbersberg haben sich die Narren noch einmel in ihre kunterbunten Kostüme geschmissen, um die fünfte Jahreszeit grandios zu verabschieden. Ob männliche Ballerinas oder die Kinderschokoladenfamilie - sehen lassen konnten sich alle.



Bilderstrecke zum Thema Öllinger Narren geben Gas: So war der Faschingszug in Ellingen Einen farbenfrohen Schlusspunkt unter eine kurze Session hat die Karnevals-Gesellschaft (KaGe) Elllingen mit dem Faschingszug durch die Barockstadt gesetzt. Im 55. Jahr ihres Bestehens feierten die Öllinger Narren mit all ihren Aktiven dabei noch einmal ausgelassen. Auf die närrische Schippe genommen wurden lokale Themen genauso wie die große Politik.



Bilderstrecke zum Thema Bunter Kinderfasching im E-Werk: Donikkl sorgt für Stimmung Rund 300 verkleidete Kinder und Erwachsene feierten am Faschingsdienstag im Erlanger E-Werk.Gemeinsam mit der Kindermusik-Band Donikkl tanzten, sangen und lachten die Gäste. Besonders beliebte Kostüme waren in diesem Jahr Prinzessinnen, Ritter, Schmetterlinge und Polizisten.



Bilderstrecke zum Thema In Stroh und Gefieder: Faschingszug schlängelt sich durch Weisendorf Mit Trommeln und Trompeten zogen am Dienstag die Narren und Faschingswagen durch Weisendorf und durften sich am strahlenden Sonnenschein erfreuen. Organisiert wurde der Umzug vom Heimatverein und den "Blummazupfern".



Bilderstrecke zum Thema Bunte Wagen, freche Sprüche: Der Faschingsumzug in Plech Skurrile Kostüme und viele bunte Wagen gab es beim Faschingszug in Plech zu sehen. Am Dienstagnachmittag zog der Gaudiwurm durch den Ort und sorgte mit dem ein oder anderen sarkastischen Spruch für Lacher bei den Zuschauern.



Bilderstrecke zum Thema Lustiges Spektakel: Trompeter heizen durch Niedermirsberg Faschingsdienstag an einem 13., da konnte beim Faschingsumzug der Blaskapelle Niedermirsberg nicht alles glatt gehen: Der traditionelle Ausflug nach Neuses-Poxstall musste wegen eines Wasserrohrbruchs in der Ortsdurchfahrt ausfallen. Doch der guten Laune tat das keinen Abbruch: Von Trompetenklängen und Bier angeheizt zog der Gaudiwurm durch den Ort.



Bilderstrecke zum Thema Zwischen Bratwürsten und Bugatti: Der Dobenreuther Faschingsumzug Obwohl er im Vergleich zu anderen Umzügen relativ klein ist, sorgt der Gaudiwurm in Dobenreuth jedes Jahr für einen großen Spaß im Landkreis Forchheim. Dazu trägt auch so manche Kuriosität im Ort bei.



Bilderstrecke zum Thema Blasmusik und Gardetanz: Der Faschingsumzug in Pottenstein Beim Faschingsumzug in Pottenstein feierten die Besucher am Dienstagnachmittag eine kunterbunte Gute-Laune-Party. Blaskapellen und Gardetänzerinnen sorgten für Stimmung, während der Gaudiwurm durch den Ort zog.