Feinstaub: Erneut Grenzüberschreitungen in Franken

Grenzüberschreitungen erneut auch in Nürnberg und Bamberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In mehreren bayerischen Städten ist die Feinstaubbelastung wieder stark gestiegen. Allein am Mittwoch sei an vier Stationen im Freistaat der Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft überschritten worden, teilte das Landesamt für Umwelt am Donnerstag in Augsburg mit.

Dicke Luft in Nürnberg: Bereits an 17 Tagen wurde in diesem Jahr der Tagesgrenzwert für Feinstaub überschritten. © Karlheinz Daut



Den höchsten Tageswert gab es in Würzburg (Stadtring Süd) mit 65 Mikrogramm. Auch in Nürnberg (Von-der-Tann-Straße), Bamberg (Löwenbrücke) und Bayreuth (Hohenzollernring) wurde der Grenzwert überschritten.

Zum Schutz der Gesundheit gelten seit 2005 europaweit Grenzwerte für Feinstaub. Der Tagesgrenzwert darf nicht häufiger als 35 Mal im Jahr überschritten werden. Die Station an der Nürnberger Von-der-Tann-Straße weist für dieses Jahr bereits 17 Überschreitungen auf. Im Januar war die Luft hier besonders dick. Bis zu 232 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft wurden gemessen. Nicht viel besser sieht es in Würzburg (Stadtring Süd) und in München (Stachus) aus: An beiden Stationen gab es heuer bereits an 14 Tagen zu hohe Werte.

Die hohen Werte in Nürnberg haben auch die CSU auf den Plan gerufen: Sie fordert einen Bericht der Stadtverwaltung samt Maßnahmen zur schnelleren Information von Risikogruppen.Vor allem für Lungenkranke sei die Belastung gefährlich, es müsse Wege geben, Ärzte und Patienten schneller zu warnen.

Kritik kam von der Deutschen Umwelthilfe: Sie wirft der Politik "Totalversagen in Sachen Luftreinhaltung" vor. Umweltzonen, Tempolimits oder Durchfahrverbote könnten auch kurzfristig Verbesserungen bringen.

dpa/roe