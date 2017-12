Feinstaubbelastung in Bayern bleibt unter dem Limit

22 Überschreitungen des Grenzwerts an der Nürnberger Von-der-Tann-Straße - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Feinstaubbelastung in Bayern wird 2017 unter den zulässigen Limits bleiben. Der Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft darf pro Jahr 35 Mal überschritten werden.

Bei der Feinstaubbelastung wird in Bayern 2017 unter den zulässigen Limits bleiben. © Franziska Kraufmann/dpa



Bis zum Wochenende hatte das Landesamt für Umwelt in Augsburg als negative Spitzenreiter je 23 Überschreitungen an den Messstationen Stachus in München und Stadtring Süd in Würzburg registriert. Somit kann das erlaubte Ausmaß bis Jahresende nicht überschritten werden. An der Messstation Von-der-Tann-Straße in Nürnberg wurden den Angaben nach im laufenden Jahr bisher 22 Überschreitungen des Grenzwerts gemessen, an der Landshuter Allee in München 21 und an der Karlstraße in Augsburg 19.

Zu hohe Belastung mit Feinstaub in der Luft hatte es vor allem im vergangenen Winter gegeben. Wenn wärmere Luftmassen über kälteren liegen, gibt es kaum Luftaustausch in der Atmosphäre. Der kritische Grenzwert beim Stickstoffdioxid (NO2) wurde an der Landshuter Allee in München in diesem Jahr bislang 12 Mal überschritten, an der Karlstraße in Augsburg einmal. Zulässig sind 18 Überschreitungen des NO2-Stundenmittelwerts von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Im Kampf gegen die Luftverschmutzung arbeiten Städte und der Bund an Maßnahmen, etwa mehr Elektrobusse, einen Ausbau der Fahrradwege und von Carsharing-Angeboten. In München und anderen Großstädten drohen darüber hinaus Diesel-Fahrverbote. Über die Zulässigkeit solcher Verbote will das Bundesverwaltungsgericht im Februar entscheiden.

