Felle aus der Jagd: Korrekter Pelz aus Bayern?

Bislang wurden die meisten Felle entsorgt, nun sollen sie genutzt werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Pelz kann auch aus Fellen entstehen, die bei der kontrollierten Jagd übrig bleiben. Ein neues Label soll solche heimischen Pelze kennzeichnen.

Ein neues Label soll heimische Pelze kennzeichnen, die Nebenprodukt der kontrollierten Jagd sind. © Felix Kästle/dpa



Pelzmode ist umstritten, sie wird mit Tierleid in Verbindung gebracht. Dabei sei Pelz so nachhaltig, sagen Einzelhändler. Zumindest kann Pelz auch Nebenprodukt aus der Jagd sein. Vor drei Jahren hatte der Zentralverband des deutschen Kürschnerhandwerks die Idee, ein Label für solche heimische Pelze einzuführen.

"Statt Pelz aus Fernost zu importieren, der in zweifelhaften Zuchtbedingungen entstanden ist, wird hier der wertvolle Rohstoff vor Ort genutzt", sagt Egon Samabor, der Präsident des Zentralverbands. Die verwendeten Felle stammen von Tieren, die sowieso aufgrund der Raubwildregulierung getötet werden.

Viele Jäger können gar nicht mehr abbalgen, also dem Tier das Fell abnehmen, sagt Samabor. Im vergangenen Jahr wurden 97 Prozent der Rotfuchsfelle entsorgt. Und das sei weder wirtschaftlich noch jagdethisch vertretbar. Jäger und Kürschner haben sich für das neue Label zusammengetan, das für Kunden eine Orientierungshilfe sein soll.

Für das Label "We Prefur" haben sich Jäger und Kürschner zusammengetan. © Zentralverband des deutschen Kürschnerhandwerks



Etwa 25 Betriebe beteiligen sich bislang bundesweit an dem Label, das seit vergangenem Sommer auf dem Markt ist. Darunter sind auch die Geschäfte Raab und Metz in Nürnberg sowie Matthias Geignetter Mode und PelzDesign in Fürth. "Wir hoffen, dass wir noch mehr Mitglieder des Zentralverbands überzeugen können und führen auch Gespräche mit dem Jagdverband", so Samabor. Die Betriebe haften nämlich für die Einhaltung der Fellkennzeichnung. Und das neue Label stünde vor allem dafür, dass Tierschutz- und Jagdrichtlinien eingehalten werden.

"Regelmäßig behauptet die Pelzindustrie, dass die Jagd eine notwendige Bestandsregulierung sei", teilt der Deutsche Tierschutzbund mit. Doch die meisten Pelztiere seien Beutegreifer. Ihr Bestand wird durch das Beuteangebot reguliert, sagen die Tierschützer. Nur 15 Prozent der Felle fallen durch die Jagd an und sie stammen bislang oft aus Ländern mit mangelhaften Tierschutzgesetzen, so die Kritik.

Laut Homepage des Deutschen PelzInstituts stammt knapp die Hälfte der weltweit für die Modebranche genutzten Fellarten aus Zucht und Farmhaltung - so etwa Nerz, Chinchilla und Zobel. 38 Prozent der Pelze stammen aus der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Die Tierschützer prangern viel zu kleine Käfige und qualvolle Tötungsmethoden an. Es gebe keinen vernünftigen Grund, dass Tiere leiden und sterben, um sich grausamen Luxus zu leisten.

Lea-Verena Meingast