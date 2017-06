Ferien-Staus: Wo es über Pfingsten besonders eng wird

Autobahnbaustellen und Ferien-Rückkehrer in Franken bremsen Verkehr aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Autobahnen rund um Nürnberg könnten am Wochenende die Autofahrer auf eine harte Geduldsprobe stellen. Wegen der vielen Baustellen kann es zu längeren Staus kommen.

Stau und zähfließender Verkehr erwarten die Autofahrer auf den Autobahnen rund um Nürnberg. © NEWS5 / Grundmann



Neben Bayern starten zeitgleich die Bundesländer Baden-Württemberg und Berlin in die Pfingstferien. Zudem nutzen viele Reisende das bevorstehende verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub. In Nordbayern sind mit der A3, A6, A7 und A9 alle Hauptreiserouten betroffen.

Länger dauert es für Urlauber weiterhin auf der A3 in beiden Richtungen zwischen Rohrbrunn und Wertheim/Lengfurt in Unterfranken. Auf der A6 Heilbronn-Nürnberg wird auf einer Strecke von sechs Kilometern in beiden Richtungen zwischen der Anschlussstelle Schwabach-West und dem Kreuz Nürnberg-Süd gebaut.

Aber auch auf der A7 von Würzburg Richtung Süden sind aufgrund mehrerer baubedingter Engstellen Verzögerungen einzuplanen. Die A9 ist ebenfalls betroffen, hier gibt es Bauarbeiten über 7,6 Kilometer in beiden Richtungen zwischen der Anschlussstelle Bindlacher Berg und der Ausfahrt Trockau.

Die größten Verkehrsstörungen werden für Freitagnachmittag und für Samstag erwartet. Der ADAC empfiehlt, besser am Pfingstsonntag zu verreisen. Sehr lebhafter Heimreiseverkehr mit vielen Staus ist dagegen am Pfingstmontag und auch noch am Dienstag, 6. Juni, zu erwarten.

Lange Schlangen in den Flughäfen

Weil zahlreiche Urlauber den Feiertag Fronleichnam (15. Juni) für den Start in ein verlängertes Wochenende nutzen, wird sich die Lage in der zweiten Ferienwoche ebenfalls verschärfen. Auf dem Weg zurück in die Heimat sollten Reisende darüber hinaus wegen der Grenzkontrollen bei der Einreise von Österreich nach Deutschland mit längeren Wartezeiten rechnen.

Stop-and-go auf den Straßen, lange Schlangen in den Flughäfen, Gedränge auf den Bahnhöfen: An Pfingsten wird es überall eng, wo Menschen in den Urlaub starten. Der Airport München erwartete am Freitag mit mehr als 150.000 Fluggästen einen der verkehrsstärksten Tage des gesamten Jahres und auch bei der Deutschen Bahn sind die Züge gut gebucht.

nn