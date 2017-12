Festakt am Freitag: ICE-Trasse nach Berlin wird eingeweiht

NÜRNBERG/BERLIN - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist einer der ersten, der auf der neuen ICE-Strecke in knapp drei Stunden von Nürnberg nach Berlin reisen darf. Am Freitag lädt die Bahn zu einem großen Festakt in der Hauptstadt ein. Wir sind live dabei.

Ein ICE rast über die Saale-Elster-Talbrücke bei Halle (Saale). © DB AG/ Hannes Frank



Zwei Tage vor der Aufnahme des Linienverkehrs feiert die Deutsche Bahn am Freitag die Eröffnung der Schnellfahrstrecke Berlin-München. Mit unserem Live-Ticker auf nordbayern.de sind Sie bei der festlichen Einweihung und der Jungfernfahrt hautnah dabei.

Ein ICE-Sonderzug fährt am Vormittag auf der neuen Trasse von Nürnberg nach Berlin. In der Frankenmetropole steigt um 11.15 Uhr der bayerische Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann ein. Gleichzeitig lädt die Bahn Medienvertreter zu einem kurzen Festakt in der DB-Lounge mit Bundesminister Christian Schmidt und Ministerpräsident Horst Seehofer am Nürnberger Hauptbahnhof ein.

In Erfurt wird Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zusteigen, in Leipzig der sächsische Regierungschef Stanislaw Tillich und in der Lutherstadt Wittenberg Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff.

An der Abschlussveranstaltung in Berlin nehmen außerdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg, Werbebotschafter der Deutschen Bahn, teil. Die Feier steigt in einem Festzelt mit vielen weiteren Prominenten.

Die neue Bahn-Schnellstrecke zwischen Nürnberg und Berlin ist mehr als 500 Kilometer lang. Einige Abschnitte wurden - wie der Rehberg Tunnel - komplett neu gebaut, andere wiederum ausgebaut. Offiziell geht die Schnellstrecke im Dezember 2017 in Betrieb.



Mit dem ICE-Sprinter können Reisende nach Angaben der Bahn künftig in knapp vier Stunden von der Landeshauptstadt nach Berlin fahren. Allerdings ist nicht Jeder von dem Mammutprojekt begeistert. Der Bund Naturschutz spricht von einem ökonomischen und ökologischen Desaster.

Am Sonntag kommt der 107 Kilometer lange letzte Abschnitt des Verkehrsprojekts "Deutsche Einheit 8" ans Netz. Durch 22 Tunnel und über 29 Brücken fahren die Züge mit bis zu Tempo 300 durch Berge und über Täler des Thüringer Waldes hinweg.

Wo genau die ICE-Züge ab Sonntag entlang rasen werden, erfahren Sie in unseren Videos. Hier können Sie die Strecke - aufgeteilt in Etappen - virtuell nachfliegen.

Hier die erste Etappe von Nürnberg nach Ebensfeld in Oberfranken:

Die zweite Etappe führt Sie von Ebensfeld nach Erfurt:

Und hier schließlich noch der Schlusspurt von Leipzig nach Berlin:

