Festhalten, es wird stürmisch: Unwetter am Mittwoch

Windböen bis zu 88 km/h möglich - Wochenende wird wärmer - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Durchhalten, Freunde! Die kommenden Tage werden wenig sommerlich, dafür aber regnerisch und nachts sogar ziemlich kühl. Aber: Besserung ist in Sicht! Der nächste Sonntag könnte 30 Grad im Gepäck haben.

Stürmische Zeiten kommen auf Franken zu, zumindest am Mittwoch. Wetter.de rechnet dort mit Böen der Windstärke 8 bis 9. © afp



Stürmische Zeiten kommen auf Franken zu, zumindest am Mittwoch. Wetter.de rechnet dort mit Böen der Windstärke 8 bis 9. Foto: afp



Mal laufen uns die Schweißperlen nur so über die Stirn, dann ziehen am anderen Tag plötzlich dunkle Wolken über Franken und sorgen für eine kalt-nasse Erfrischung. Beständigkeit kann man dem Wetter derzeit jedenfalls nicht unterstellen - und auch die kommenden Tagen zeigen keine klare Linie.

Bereit der Dienstag begann in den Morgenstunden mit viel Nebel. Am Vormittag zeigt sich der Nürnberger Himmel wolkenreich, was auch das Wetterportal von nordbayern.de vermeldet. Im Laufe des Tages ereilt uns dann bei Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad so mancher Regenschauer - vereinzelt sogar Gewitter.

Besser gestalten sich die Prognosen für den Mittwoch dann auch nicht - im Gegenteil: Wetter.de spricht sogar eine Unwetterwarnung aus, wonach Böen bis 88 km/h (Windstärke 8 bis 9) zu erwarten sind. Auch Regengüsse sind uns mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent sicher, die Sonne zeigt sich aber dennoch volle acht Stunden.

Hoffnung auf besseres Wetter besteht für Donnerstag. Es ist heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad, schreibt der Wetterochs. Nachts bleibt es aber recht frisch bei 7 bis 11 Grad.

Danach geht es aber wieder bergauf: Zum Wochenende hin arbeitet sich Warmluft aus Südwesteuropa zu uns vor. Während am Freitag und Samstag laut dem Wetterdienst von nordbayern.de noch mit Schauern zu rechnen ist, steigen die Werte zum Sonntag auf über 30 Grad. Ist der Sommer dann endlich da?