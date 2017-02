Festhalten! Schwere Sturmböen rasen auf die Region zu

Schnee- und Graupelschauer am Freitag möglich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Stürmische Zeiten kommen auf uns zu: Vor allem in Oberfranken kann es richtig ungemütlich werden, warnt der Deutsche Wetterdienst. Bei kräftigen Sturmböen lautet das Motto auch am Freitag "gut festhalten", danach wird es ruhiger.

Vor allem heute Nacht und Freitagfrüh könnte es sehr ungemütlich werden. © dpa



Vor allem heute Nacht und Freitagfrüh könnte es sehr ungemütlich werden. Foto: dpa



Tagsüber herrschte noch die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm, doch gegen Abend könnte ganz schön rund gehen: Dem Wetterochs zufolge entfaltet das Unwetter, das sich bereits seit Tagen ankündigt, dann den Großteil seiner Kraft. "Es muss nun nicht nur mit Beaufort 9, sondern sogar mit Beaufort 10 (schwere Sturmböen) gerechnet werden." Beaufort bezeichnet die Windgeschwindigkeit, ab Stufe 12 spricht man von einem Orkan.

Bilderstrecke zum Thema Lothar, Kyrill, Egon: Die heftigsten Stürme in der Region In den vergangenen Jahren richteten zahlreiche Stürme und Orkantiefs in Deutschland verheerende Schäden an. Auch Franken war mehrfach betroffen. Orkan Lothar, der im Dezember 1999 eine Schneise der Verwüstung hinterließ, galt damals als "Jahrhundertsturm". Ihm folgten weitere zerstörerische Winterstürme.



Der starke Wind vom Abend hält auch in der Nacht auf Freitag an. Laut wetter.de wird es am Freitagmorgen richtig stürmisch. In Nürnberg erwarten uns Windböen um die 74 Kilometer pro Stunde. Laut Wetterochs sind dann auch Schnee- und Graupelschauer möglich. Am Tag liegen die Temperaturen um die 5 Grad, in der Nacht geht es wieder an den Gefrierpunkt. Vor allem auf Brücken herrscht dann Glättegefahr. Im Laufe des Tages lässt der Sturm allerdings nach.

Pünktlich zum Wochenende bessert sich die Wetterlage ein wenig: Am Samstag wird es mit 3 bis 7 Grad verhältnismäßig kühl, doch die Sonne lässt sich hin und wieder blicken. Für den Sonntag erwartet der Wetterdienst von nordbayern.de noch mehr Sonnenschein, bei Temperaturen bis zu 10 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt an beiden Tagen auf etwa 20 Prozent. Doch hat Franken das graue Wetter erst einmal überstanden, kündigen sich warme Zeiten an. Für den Wochenanfang vermelden mehrere Modelle gar bis zu 15 Grad.

Wenn ihr nocht nicht wisst, was ihr am Faschingswochenende treiben sollt, hier gibt's unsere Wochenendtipps, egal für welches Wetter:

Bilderstrecke zum Thema Letzter Aufruf für Faschingsfans! Unsere Tipps fürs Wochenende Für die einen ein Grund zur Freude, für die anderen ein Grund zur Trauer: Die Faschingszeit steuert ihrem Höhepunkt entgegen. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge auf der Welt, als Narretei und Prunksitzungen. Was? das zeigen wir euch!