Festliche Grüße: Das sind die Weihnachtskarten von Söder und Co.

Was aus München und Nürnberg so an Wünschen zum Fest kommt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch Politiker verschicken Weihnachtspost. Mal in nüchternem Design, mal bunt, manchmal mit persönlicher Widmung - und einmal sogar mit einem selbst geschriebenen Gedicht. Wir zeigen, welche Karten uns erreicht haben.

Bilderstrecke zum Thema Politische Grüße: Die Weihnachtskarten aus dem Ministerium Seit Tagen trudeln sie in unseren Redaktionen ein: Weihnachtsgrüße per Post. Mal ganz schlicht, mal richtig bunt, die einen mit individueller Widmung, die anderen mit einem klugen Spruch. Eins haben alle gemeinsam: Der Absender ist von Beruf Politiker.