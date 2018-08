Erst wenige Tage alt und schon haben sie ihren ersten großen Fototermin - die Babys, die im Juli in Nürnberg zur Welt gekommen sind. Ob mit dichtem Haar oder zerknautschtem Gesicht, die Bilder der kleinen Neu-Nürnberger sind einfach zum Dahinschmelzen.

Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr in den Nürnberger Westen aus: Aus einem Rohbau in der Roonstraße, Ecke Bärenschanzenstraße drang dichter Rauch. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell ablöschen, der Schaden liegt dennoch bei rund 30.000 Euro. Die Fürther Straße sowie die Roonstraße waren während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Polizei ermittelt nun.