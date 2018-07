Am Freitagabend rückten die Feuerwehren aus dem Nürnberger Land zu einem Großeinsatz an den Feuchter Bahnhof aus. Dort hatte ein Lokführer seinen Güterzug gestoppt, nachdem er Brandgeruch wahrgenommen hatte. Vor Ort überprüften die Einsatzkräfte den Zug und suchten mit einer Wärmebildkamera nach dem Brandherd.

Nachdem die Olympischen Spielen zu Ende gegangen sind – und dabei bei vielen die Lust am Eislaufen geweckt wurde – spielt nun auch das Wetter optimal mit, so dass dem ungetrübten Eislaufgenuss am Kirchweihplatz in Feucht nichts entgegen steht. Durch das "Winterdorf" hat die Bahn heuer weiter an Attraktivität gewonnen. Bis 25. März ist die Bahn geöffnet.