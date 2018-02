Alexandra Braun (rechts), 58 Jahre, aus Burgthann, lebt am Mühlbachweg: "Ich bin heute früh Gassi gegangen, bin noch nicht einmal beim dritten Haus angelangt und schon sind drei Güterzüge an mir vorbeigefahren. Die Strecke hier ist wirklich sehr stark frequentiert. Die S-Bahn stört nicht so, die ist ja vergleichsweise leise. Aber die Güterzüge sind lang und extrem schnell. Und das innerhalb der Ortschaft. Ihr Lärm stört und nervt jeden hier. (...) Ich werde mich zwar wieder am Lärmaktionsplan beteiligen, aber von Haus zu Haus gehen und Unterschriften sammeln, das muss dieses Mal jemand anderes machen. Das Ganze gleicht doch einer Beschäftigungstherapie. Die Ideallösung wäre für alle Anwohner natürlich eine Schallschutzwand.“ © Geist