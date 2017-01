Brüll-Attacken: Feuchter tyrannisiert seine Nachbarn

Die Marktgemeinde schaltete das Gesundheitsamt ein - vor 55 Minuten

FEUCHT - Dass sich Nachbarn streiten, kommt immer wieder vor. Manchmal entwickeln sich über die Jahre sogar regelrechte Feindschaften. In den meisten Fällen arrangieren sich die verfeindeten Parteien aber auf die eine oder andere Art und Weise. Allerdings gibt es Extreme - wie zum Beispiel in Feucht.

Was in einem Feuchter Viertel geschieht, geht weit über die übliche Auseinandersetzung zwischen Nachbarn am Garten­zaun hinaus. Zwischenzeitlich ist das Gesundheitsamt wegen des aggressiven Gebahrens eines Mannes eingeschaltet, der seit Jahren seine Umgebung tyrannisiert. © dpa



Wir nennen den Nachbarn, der mit seiner Umgebung nicht in Frieden leben will, Josef K. Er wohnt irgendwo in Feucht und tyrannisiert mehrere Familien in seiner Nachbarschaft, beschimpft die Erwachsenen, pöbelt, verfolgt die Nachbarskinder und brüllt unflätige Schimpfworte, wenn er seine Nachbarn im Ort, am Bahnhof, im Freibad oder sonst wo trifft.

Josef K., so schildern es die Feuchter Familien, die seit Jahren unter seinem merkwürdigen Gebahren leiden, kennt den Tagesablauf seiner Nachbarn. Er wartet ab, wann sie am Morgen das Haus verlassen, um Schimpftiraden loszuwerden, passt die Rückkehrer am Nachmittag ab und brüllt aus seinem Garten heraus.

Im Visier der Polizei

Stichwort brüllen: Das tut der agressive Nachbar so häufig und so laut zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten, dass seine Adresse schon seit geraumer Zeit auf der Polizeiinspektion bekannt ist.

Polizeibeamte fahren immer mal wieder bei ihm vor, an seinem Verhalten ändert das freilich nichts – im Gegenteil. Der Polizeibesuch ist offenbar Anlass für weitere Aggressionen gegen seine Umgebung.

Kameras angebracht

Zwischenzeitlich hat Josef K. sein Anwesen mit Außenkameras ausgestattet, mit denen er die Nachbargrundstücke rund um die Uhr beobachtet. Die Anwohner wollten sich das nicht gefallen lassen, erfuhren aber von ihrem Anwalt, dass es keine Chance gibt, Josef K. den Betrieb seiner Kameras auf seinem eigenen Anwesen zu verbieten.

Nachdem es immer schlimmer wurde, haben sich Josef K.s Nachbarn vor einiger Zeit an Bürgermeister Konrad Rupprecht gewandt. "Wir halten das nicht mehr aus, helft uns", so der Appell der Feuchter an den Rathauschef.

Ordnungsamt eingeschaltet

Rupprecht hat daraufhin das Ordnungsamt eingeschaltet, dessen Leiter Jens Söckneck sich mit dem Staatlichen Gesundheitsamt in Lauf in Verbindung setzte. "Wir haben hier im Feuchter Rathaus ja keine Handhabe", sagt Bürgermeister Rupprecht, "aber wir versuchen zu helfen."

Beim Gesundheitsamt, sagt dessen stellvertretender Leiter Dr. Uwe Drochner im Gespräch mit dem Boten, beschäftigt man sich schon seit Monaten mit dem Fall. Details kann Drochner nicht nennen, aber allgemein dazu Stellung nehmen.

Gespräch mit Sozialpädagogen

In vergleichbaren Fällen werden auffällige Personen angeschrieben. Anschließend gibt es einen Hausbesuch. Wenn sich die betroffene Person hartnäckig weigert, den Mitarbeiter des Gesundheitsamts in seine Wohnung zu lassen bzw. überhaupt mit ihm zu sprechen, kann die Behörde einen Antrag auf Betreuung beim Amtsgericht einreichen. Dazu muss zuvor ein Psychiater ein Gutachten über die Geschäftsfähigkeit des Mannes oder der Frau erstellen.

Soweit ist es im Fall von Josef K. noch nicht. Der Mann war zwar mehrfach für den Sozialpädagogen des Gesundheitsamts nicht zu sprechen, als der bei ihm in Feucht klingelte. Vor zwei Wochen allerdings konnte sich der Mitarbeiter der Laufer Behörde gemeinsam mit dem stellvertretenden Leiter des Feuchter Ordnungsamts mit Josef K. zusammen setzen und ein Gespräch führen.

Fall noch nicht abgeschlossen

Ist der Fall damit abgeschlossen? "Keineswegs", sagt Dr. Drochner. Josef K. hat nun die Visitenkarte seines Kollegen und wird erneut von diesem kontaktiert werden. Nachhaltigen Eindruck freilich hat die Unterredung mit dem Sozialpädagogen und dem Mann vom Ordnungsamt bei dem aggressiven Feuchter offenbar nicht hinterlassen. Selbst zu Weihnachten, so berichten die Anwohner, hat er weiter gepöbelt und gebrüllt.

Aggressionen und Pöbeleien gab es schon vor vielen Jahren. Die jetzigen Nachbarn von Josef K. erinnern sich an Familien, die aufgaben und wegzogen.

Sie selbst wollen aber nicht klein beigeben. Warum auch? Josef K. soll einfach sein Verhalten ändern, soll nicht mehr pöbeln und brüllen und aufhören, ihre Kinder zu verfolgen.

Alex Blinten