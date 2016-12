Ein schwieriges Jahr für die Land- und Forstwirtschaft

Milchpreise lange Zeit im Keller - Gravierende Schäden an Kiefern - vor 45 Minuten

NÜRNBERGER LAND - Die niedrigen landwirtschaftlichen Er­zeugerpreise führten viele Betriebe in eine schwierige wirtschaftliche Situation. "Wir brauchen vor allem wieder kostendeckende Preise, um die Zukunft unserer Landwirtschaft absichern zu können", so Leitender Landwirtschaftsdirektor Werner Wolf vom Amt für Ernährung, Land­wirtschaft und Forsten.

Für die Milchviehhalter war 2016 besonders schwierig: Bis auf 22 Cent sank der Preis im Jahresverlauf, erst seit einigen Wochen gibt es wieder eine leichte Steigerung. © dpa



Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Nürnber­ger Land verringerte sich in diesem Jahr um 20 auf 974 Betriebe. Davon werden bereits 752, das sind 77 Pro­zent, im Nebenerwerb bewirtschaf­tet. Das Einkommen aus der land­wirtschaftlichen Erzeugung reicht alleine zur Existenzsicherung nicht mehr aus. Immer öfter kommt es zu Liquiditätsengpässen, zum Fremd­kapitalanstieg und zu Arbeitsüber­lastungen.

Unterschiedlich verlief die Witte­rung. Einem frostarmen Winter folg­te ein nasses und mildes Frühjahr. Die Futterbaubetriebe hofften nach dem Trockenjahr 2015 auf einen er­tragreichen und hochwertigen ersten Schnitt beim Grünland. Diese Hoff­nung wurde nicht enttäuscht und auch die Folgeschnitte konnten sich sehen lassen.

Hitzewelle im Hochsommer

Insgesamt war die Niederschlags­verteilung in diesem Jahr für die Ent­wicklung vieler Kulturen positiv. Die große Hitzewelle ab Mitte August bis in den September hinein verhinderte vor allem beim Mais, Hopfen und den Kartoffeln noch bessere Erträge und führte teilweise zu Bestandslücken in den ausgesäten Rapsbeständen. Insgesamt fiel die Ernte im Gegen­satz zu den Erzeugerpreisen zufrie­denstellend aus.

Die Getreidepreise bewegten sich auf niedrigem Niveau zwischen 10 Euro und 14 Euro für 100 Kilogramm Futter- bzw. Qualitätswa­re. Die Milchpreise sanken auf bis zu 0,22 Euro pro Kilogramm Milch. Erst seit Beginn des Herbstes ist ein leichter Anstieg bei den Milchpreisen zu verzeichnen. Für die Landwirte in unserer Region eine sehr schwierige wirtschaftliche Phase, die noch nicht überstanden ist.

Öko-Modellregion

Der Landkreis Nürnberger Land ist auch Teil einer von 12 Öko-Modellregionen in Bayern. Inzwischen wirtschaften auf 2427 Hektar landwirtschaftlicher Fläche 64 Betriebe nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus. Im gesamten Landkreis werden von allen landwirtschaftli­chen Betrieben 4896 Hektar Grünland im Rahmen des Bayerischen Kul­turlandschaftsprogrammes extensiv bewirtschaftet. Sie verzichten dabei auf den Einsatz von Mineraldünger, chemischen Pflanzenschutz und tra­gen zum Erhalt artenreicher Grün­landbestände bei.

5352 Hektar Ackerland werden eben­falls nach einer Maßnahme im Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm bewirtschaftet. Zudem werden 669 ha als ökologische Vorrangflächen zur Erfüllung der Greening-Maßnahmen eingebracht. Weiterhin führt der verstärkte Zwischenfruchtanbau sowie der vermehrte Anbau von Le­guminosen zu einer Bereicherung der Flora und Fauna. "Diese Maß­nahmen bedeuten einen großen Bei­trag unserer Landwirtschaft zur Aufrechterhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft", so Behördenlei­ter Werner Wolf. In Zeiten niedriger Milch-, Fleisch- und Getreidepreise sind die Direktzahlungen und För­derprogramme ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Existenz unserer bäuerlichen Familienbetrie­be. Ohne diese finanzielle Unterstüt­zung würde sich der Strukturwandel mit seinen negativen Folgen drama­tisch beschleunigen.

Der wichtige Waldumbau

Im Jahr 2016 zeigten sich bei der mit 54 Prozent häufigsten Baumart Kiefer gravierendeSchäden, so Forst­bereichsleiter Dr. Christian Kölling. Diese sind mit auf die im Vorjahr 2015 herrschende außergewöhnliche Hitze und Dürre zurückzuführen. Auch bei der Fichte (13 Prozent) gab es erneut stellenweise starken Befall mit Borkenkäferarten. Diese Schadereignisse unterstreichen die Not­wendigkeit des Waldumbaus hin zu weniger wärmeempfindlichen Bau­marten. Damit die 78.000 Hektar Wald im Dienstgebiet unseres Amtes dem Kli­mawandel trotzen können, müssen sie angepasster und vielfältiger wer­den. Nicht eine risikoträchtige Bau­mart allein soll als Monokultur den Wald aufbauen, sondern möglichst eine Handvoll verschiedener mög­lichst gut an den Wandel angepasster Baumarten.

Das Amt empfiehlt allen Waldbe­sitzern, die Zukunftsfähigkeit ihres Waldes durch das Beratungspersonal der Forstreviere überprüfen zu lassen und ihren Wald dann umzubau­en, wenn die bisherige Bestockung eine schlechte Zukunftsprognose im Klimawandel hat. Zusammen mit ihren Partnern, den Forstbetriebs­gemeinschaften und Forstunterneh­mern, bietet die Forstverwaltung Antworten und Lösungen für alle mit dem Waldbesitz zusammenhän­genden Fragen und Problemen an.

Die Lösungen werden in Einzel- und Sammelberatungen zusammen mit den Waldbesitzern entwickelt, von den Partnern oder den Waldbesitzern selbst ausgeführt und bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auch finanziell gefördert.

db