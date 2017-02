Eislaufen in Feucht: Kufen frei auf dem Kirchweihplatz

Eine mobile Anlage lockt Schlittschuhfreunde aus der Region

FEUCHT - Eislaufen in Feucht - darauf freuen sich viele Wintersportfans. Ab Montag wird auf dem Kirchweihplatz eine mobile Eislaufbahn aufgebaut, Eröffnung ist am kommenden Samstag, 18. Februar. Dann heißt es: Schlittschuhe schnüren, auf die Kufen und Runden drehen.

Das Bild zeigt die mobile Eislaufabhn in Erlangen, wo das Angebot seit fünf Jahren der große Knüller jeweils zu Beginn der Wintersaison ist. Hier organisiert die Firma Zaunfix das ganze in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing. © privat



Initiiert wurde das sportliche Winter-Vergnügen vom SC Feucht, unterstützt wird es von der Marktgemeinde und einer ganzen Reihe von Sponsoren, deren Hilfe dazu beiträgt, dass die mobile Eisbahn über die letzten Wochen des Winters bis zum 19. März in Feucht Station macht und die Feuchter und Schlittschuh-Fans aus der ganzen Region hier ihren Spaß haben können.

"Wir bieten kostenloses Vergnügen für Schulen, Kindergärten und Horte an", sagt Mijo Lerotic, beim SC Feucht Ansprechpartner für das Projekt. Wenn Lehrer oder Erzieherinnen sich dafür interessieren, mit ihren Klassen oder Kindergarten-Gruppen zum Eislaufen zu gehen, brauchen sie nur eine Mail (m.lerotic@ice-freude-feucht.de) zu schreiben und bekommen dann einen Termin. Am Ort ist das Interesse bereits groß. Wenn Kinder keine Schlittschuhe haben, bekommen sie die kostenlos an der Bahn zur Verfügung gestellt.

Familienfreundliche Preise

Das reguläre Eislaufen kostet für Erwachsene zwei Euro, für Kinder 1,50 Euro, Schlittschuhe kann man sich für 2,50 Euro mieten. Eine Zeitbeschränkung zur Nutzung der Bahn gibt es nicht. Offen ist montags bis donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 21 Uhr.

Seit fünf Jahren ist die Firma Zaunfix mit der mobilen Eisbahn erfolgreich unterwegs. In Erlangen ist das Eislaufen zu Beginn der Wintersaison der große Renner, hier arbeitet Zaunfix mit dem Stadtmarketing zusammen. In Blumberg am Bodensee kommen in einer Saison rund 10.000 Menschen auf die Bahn. Deshalb sind die Initiatoren vom SC Feucht davon überzeugt, dass das Angebot auch in der Marktgemeinde gut angenommen wird. Sie rechnen über vier Wochen mit bis zu 15.000 Besuchern.

Auf dem Feuchter Kirchweihplatz wurde übrigens schon vor Jahrzehnten Schlittschuh gelaufen. Damals nicht auf einer mobilen Eisbahn, sondern auf der Eisfläche des inzwischen zugeschütteten Sauweihers. "Wir finden es schön, dass sich das Wintervergnügen am gleichen Ort nach vielen Jahren wiederholt", sagt Lerotic.

Einhellige Zustimmung zur Eislaufbahn gibt es in Feucht freilich nicht. So lehnt die örtliche SPD das von der Marktemeinde mit 10.000 Euro unterstützte Projekt ab. Im Feuchter Sozial- und Kulturausschuss gab es nur eine knappe Mehrheit für die Aufstellung der 420 Quadratmeter großen mobilen Eisfläche.

Alex Blinten