Erfundene Tierquälereien? Haftbefehl gegen Schäfer

Mann erschien nicht zum Gerichtstermin - Gericht hat Haftbefehl erlassen - vor 1 Stunde

HERSBRUCK/SCHWARZENBRUCK - Schäfer Frank Zöcklein muss in Haft. Der Schwarzenbrucker sollte am Mittwoch vor dem Amtsgericht in Hersbruck wegen Vortäuschens von Straftaten in 28 Fällen erscheinen. Doch weil der Mann nicht vor Gericht auftauchte, erließ Richter Andre Gläßl einen Haftbefehl.

Die Vorfälle auf der Weide des Schäfers Frank Z. sorgten 2017 für Schlagzeilen. © Blinten



Die Vorfälle auf der Weide des Schäfers Frank Z. sorgten 2017 für Schlagzeilen. Foto: Blinten



Zöcklein im vergangenen Jahr bundesweit in den Schlagzeilen, weil er davon berichtete, dass Unbekannte nachts Jagd auf seine Schafe machten, Tiere quälten, Weidezäune zerstörten und ihn mit anonymen Briefen bedrohten. Die Taten zeigte er bei der Altdorfer Polizei an, die dann auch umfangreich ermittelte.

Zeitweise brachte Zöcklein Wildkameras in der Nähe seiner Schafherde an, um Beweise zu sichern, die er der Polizei vorlegen wollte. Dabei sollen sowohl Kameras als auch Speicherchips gestohlen worden sein. Ein Bürger aus der Nähe von Schwarzenbruck geriet in den Fokus der Ermittlungen, allerdings gab es keine schlüssigen Beweise gegen den Mann.

Anteilnahme auf Facebook

In den sozialen Netzwerken schlug der Fall hohe Wellen, nachdem Zöcklein geschildert hatte, dass bei nächtlichen Hetzjagden etliche Lämmer verendet und Schafe zu Tode gestürzt waren. Außerdem berichtete er davon, dass Unbekannte Tiere stranguliert oder an den Hinterbeinen aufgehängt hatten. Hilfsangebote über Facebook lehnte Zöcklein ab, ebenso den Rat, sich doch einen Schäferhund anzuschaffen. Der Schäfer selbst geriet immer mehr unter Verdacht.

Immer wieder fand der Mann tote Lämmchen, die bei der nächtlichen Hetzjagd verendet sein sollen. © Alex Blinten



Immer wieder fand der Mann tote Lämmchen, die bei der nächtlichen Hetzjagd verendet sein sollen. Foto: Alex Blinten



Die Altdorfer Polizei muss nun den Haftbefehl vollstrecken. Das vorläufig ausgesetzte Verfahren wegen Vortäuschens von Straftaten wird anschließend neu terminiert. Zöckleins Anwalt, der Nürnberger Strafverteidiger Manfred Neder, versuchte unmittelbar nach der geplatzten Verhandlung seinen Mandanten zu erreichen. Sollte Frank Zöcklein von der Polizei verhaftet werden, dann müsste er bis zum nächsten Gerichtstermin in Haft bleiben. "Das kann im ungünstigsten Fall einige Wochen dauern", erläuterte Neder im Gespräch mit dem Boten.

Er werde seinem Mandanten raten, sich umgehend ins Auto zu setzen, nach Hersbruck zum Gericht zu fahren und das Gespräch mit Richter Gläßl zu suchen. Wenn er dann nachvollziehbare Gründe für sein Versäumnis anbringen kann, lässt sich möglicherweise eine Haft noch abwenden. Zu Hause war der Schäfer gestern während der Mittagszeit nicht. Nachbarn berichteten, er sei bei seinen Schafen.

Alex Blinten