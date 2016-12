Feucht: Schöne Bescherung nach Weihnachten

Über 15.000 Taler in der Verlosung - Zu den Gewinnern zählt ein elf Wochen altes Baby - vor 1 Stunde

FEUCHT - Schöne Bescherung nach Weihnachten: Karl Heinz Hertel, Vorsitzender des Arbeitskreises Feuchter Gewerbe (AFG), hat zusammen mit Alexander Hommel, dem Organisator des Christkindles-Marktes in Feucht, die Hauptgewinne des Taler-Gewinnspiels überreicht.

Die glücklichen Gewinner des Talerspiels, u.a. mit dem elf Wochen alten Baby Victoria. Foto: Blinten



Victoria Wend hält ab sofort einen neuen Rekord. Mit gerade einmal elf Wochen ist die kleine Feuchterin die jüngste Spieleteilnehmerin, die jemals beim AFG-Weihnachtsgewinnspiel etwas gewonnen hat.

Weil das Ausfüllen der Taler-Karte im jungen Alter von noch nicht einmal einem Jahr nicht ging, half die Oma und trug einfach Victorias Namen und Adresse ein. Riesenfreude deshalb bei Victorias Eltern, als sie erfuhren, dass die Karte ihrer Tochter unter den Hauptgewinnen gezogen wurde. Die Familie Wend freut sich jetzt über ein fertig hergerichtetes Spanferkel der Metzgerei Fürst.

Anneliese Spieß und ihr Mann staubten beim Gewinnspiel eine Familien-Saisonkarte für das Feuchtasia ab. Ein schöner Preis für das Ehepaar, weil beide gerne schwimmen gehen.

Über den Hauptgewinn in Form von Einkaufsgutscheinen im Wert von 500 Euro freut sich der Schwarzenbrucker Friedemann Scheugraf, der regelmäßig in der Marktgemeinde einkauft. "Hier in Feucht bekommt man doch alles", versicherte er bei der Preisübergabe Hertel und Hommel, die genau diese Aussage doppelt unterstrichen. Insgesamt kamen 15.000 Talerpässe in die Ziehungen.

Alex Blinten