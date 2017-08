Freiwilligendienst: Ezelsdorferin im Land der Lemuren

18-jährige Abiturientin unterrichtet ein Jahr lang Deutsch in Madagaskar - vor 1 Stunde

EZELSDORF - Anne Linkens verbringt ein Jahr in Madagaskar, um dort Deutsch zu unterrichten. Den Unterricht hält sie auf französisch, was neben madagassisch Amtssprache auf der Insel im Indischen Ozean ist.

Die 18-jährige Abiturientin Anne Linkens aus Ezelsdorf geht für ein Jahr als Freiwillige nach Madagaskar, um dort Deutsch zu unterrichten. © Privat



Die 18-jährige Abiturientin Anne Linkens aus Ezelsdorf geht für ein Jahr als Freiwillige nach Madagaskar, um dort Deutsch zu unterrichten. Foto: Privat



Anne Linkens hat sich schlau gemacht und weiß bereits einiges über den Inselstaat, der bald ihre Heimat auf Zeit wird: Ursprünglich war Madagaskar ein Land mit vielen grünen Wäldern und das Reich einiger sehr seltener Tierarten, die fast ausschließlich auf der Insel leben. Auch heute gibt es noch Lemuren, die kleinen Berühmtheiten der Insel, und viele andere Tiere die sonst nirgends vorkommen. Doch die große Armut der Bewohner führt dazu, dass sie die Regenwälder roden, um Nutzpflanzen anzubauen und Holz zu gewinnen, weswegen viele Tierarten vom Aussterben bedroht sind.

In Madagaskar leben laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung drei Viertel der Bevölkerung sogar in extremer Armut und fast die Hälfte hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Auch das Bildungsniveau ist niedrig. Deshalb schicken Organisationen wie der Verein "Mundus Eine Welt" Freiwillige nach Madagaskar, die dort verschiedene Aufgaben wahrnehmen.

Deutsch auf Französisch

Eine der Freiwilligen ist Anne Linkens. Die 18-Jährige aus Ezelsdorf hat dieses Jahr in Neumarkt Abitur gemacht und möchte nach dem Jahr in Madagaskar etwas wie Soziale Arbeit oder Entwicklungshilfe machen. Sie fliegt am 2. September nach Madagaskar, um in der 35.000-Einwohner-Stadt Ambalavao Deutsch zu unterrichten. Sie lehrt dort an einer katholischen Privatschule, die ihre Schüler vom Kindergarten bis zum Schulabschluss begleitet. Neben dem Unterricht kann sie sich auch an der Freizeitgestaltung der Schüler beteiligen. Freiwillige vorher haben zum Beispiel im Kindergarten ausgeholfen oder eine Basketball-AG gegründet.

Den Unterricht wird sie auf Französisch abhalten. Die Menschen in Madagaskar sprechen zwar hauptsächlich madagassisch, aber auch Französisch ist Amtssprache. Das kommt noch aus der Zeit, als die Insel eine französische Kolonie war. "Ich wollte in ein französischsprachiges Land", erzählt Anne Linkens. Die Sprache der deutschen Nachbarn hat Linkens in der Schule gelernt. Sie war auch schon zweimal bei einem Schüleraustausch in Issoire, der Partnerstadt von Neumarkt. "Für die Kinder in Madagaskar ist das auch fast wie eine Fremdsprache, die sie hauptsächlich in der Schule lernen", sagt sie. Die Schwestern, die in der Schule unterrichten, können aber französisch.

Mehr als zehn Impfungen

Das weiß sie von den Vorbereitungsseminaren. Dort hat sie auch gelernt, dass "keine Kultur besser oder schlechter ist als die andere – sie ist einfach nur anders". Außerdem seien Vorurteile normal. Wichtig sei dann nur, bereit zu sein, das eigene Bild zu ändern. In Madagaskar seien verschiedene Aberglauben verbreitet, erzählt Linkens: "Dort ist es zum Beispiel so: man darf in der Mittagspause nicht im Meer schwimmen gehen, weil es sonst unruhig wird." Das weiß sie von einem madagassischen Bekannten. Außerdem gibt es in Madagaskar viele Krankheiten, die in Europa größtenteils nicht mehr auftreten. Gegen all diese hat sie jetzt mehr als zehn Impfungen hinter sich gebracht.

Nach dem Unterricht und am Wochenende hat sie frei, wenn sie sich nicht an der Freizeitgestaltung der Schule beteiligt. Dann will sie die Nationalparks mit den Lemuren besuchen. In der Stadt soll es auch einen ziemlich großen Markt geben, den sie sich ansehen möchte. Außerdem sind ein paar Ausflüge mit den Schwestern geplant, die an der Schule unterrichten. In der fremden Kultur wird sie sich erst zurechtfinden müssen. Staunen wird sie dabei sicherlich mit ähnlich großen Augen wie die kleinen Affen auf der Insel.

Sarah Grünewald