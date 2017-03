Kampf gegen Brustkrebs: Mammobil macht in Feucht Halt

Mobile Früherkennung vom 13. bis 29. März auf dem Freibad-Parkplatz - vor 30 Minuten

FEUCHT - Das Mammobil, die mobile Früherkennungsein­richtung, macht von Montag, 13. März, bis Mittwoch, 29. März, in Feucht Station – diesmal am Freibad-Parkplatz in der Altdor­fer Straße 66.

Frauen von 50 bis 69 Jahren haben Anspruch auf diese Un­tersuchung, die den Brustkrebs früh erkennt. Die anfallenden Kosten wer­den für Frauen der entspre­chenden Altersgruppe von den gesetzlichen Krankenkassen vollständig übernommen.

Bei Frauen, die privat kran­kenversichert sind, richtet sich die Kostenübernahme nach dem individuellen Vertrag. Speziell ausgebildete radiologische Fach­kräfte betreuen sie. In der Regel werden alle an­spruchsberechtigten Frauen, die im Umkreis von zehn Kilome­tern um den jeweiligen Mam­mobil- Standort wohnen, von der zentralen Stelle der Kassenärzt­lichen Vereinigung in München mit einem persönlichen Termin­vorschlag zur Untersuchung ein­geladen.

Risiko ab dem 50. Lebensjahr deutlich erhöht

Aber auch ohne eine Einla­dung ist die Teilnahme am Pro­gramm für Anspruchsberechtig­te möglich. Der programmverantwortli­che Arzt Gerhard Dilbat hat so geplant, dass Kurzentschlossene eingeschoben werden können. Bei Terminvergabe-Problemen hilft das Fachpersonal im Mam­mobil (Öffnungszeiten: 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr). Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Ab dem 50. Lebensjahr erhöht sich das Risiko zu erkranken deutlich.

Die Früherkennung macht be­reits kleinste Veränderungen des Brustgewebes sichtbar. Durch die regelmäßige Teilnahme am Screening steigen die Chancen auf Überleben und Heilung. Nach neuesten Daten erkran­ken jedes Jahr etwa 74.500 Frau­en in Deutschland an Brust­krebs, rund 17.000 versterben daran.

Früherkennung ist wichtig

Die Senkung der Sterberate ist besseren Behandlungsmethoden in für das Screening zugelas­senen großen Zentren zu ver­danken und vor allem natürlich einer Früherkennung nach eu­ropäischen Leitlinien, durchge­führt nur im Mammobil und in stationären Screeningeinheiten.

Statistisch gesehen muss jede achte Frau damit rechnen, im Laufe ihres Lebens Brustkrebs zu bekommen. Weltweit ist im Rahmen der Brustkrebsfrüherkennung nur die Mammographie als sichere Screening-Methode etabliert.

nz