Kann ein Junge Christkind werden?

Die große Schwester als Vorbild - Reform grundsätzlich vorstellbar - vor 54 Minuten

FEUCHT - Der kleine Bruder des Feuchter Christkinds möchte in zwei Jahren das Amt seiner Schwester übernehmen. Das hat Marie-Luise in einem Interview mit unserer Zeitung in der vergangenen Woche durchblicken lassen. Allerdings dürfen sich bis dato ausschließlich Mädchen um das Amt bewerben. Zeit für eine Reformation?

Alle zwei Jahre kürt die Marktgemeinde ein neues Christkind. Das Casting beginnt bereits Monate vor der eigentlichen Weihnachtszeit mit einer Stellenausschreibung. Diese lässt keinen Zweifel daran, wer für den Posten des Christkinds in Frage kommt: Zwischen 14 und 18 Jahre sollte man sein. Kontaktfreudig. Sicher im Auftreten. Und natürlich: weiblich.

Das findet Marie-Luises Bruder unfair, berichtet seine Mutter und ahnt, dass Marie-Luise da etwas losgetreten haben könnte. Den Namen ihres Sohnes möchte Mutter Ulrike lieber nicht in der Zeitung lesen. "Wir haben mehrere Jungs. Die haben schon wegen ihrer langen Haare mit Vorurteilen zu kämpfen und müssen sich rechtfertigen", sagt sie und fürchtet ein Spießrutenlaufen, sollte ihr Sohn seinen Wunsch öffentlich ausbreiten. "Das möchte ich als Mutter auf jeden Fall vermeiden."

Amt von Schwester geerbt Mit kleinen Geschwistern hat man bei der Marktgemeinde grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht, berichtet Andrea Pickel vom Veranstaltungsbüro. Mit ihrer Kollegin Judith Grieß sondiert sie alle zwei Jahre die Bewerbungen, lädt die Mädchen zu Vorsprechen und Kennenlernen ein und spricht anschließend eine Empfehlung an Bürgermeister Konrad Rupprecht aus. Vor Marie-Luise war bereits deren Schwester Anna-Lena in Amt und Würden, davor Hanna Roth, die Krone und Engelshaar wiederum von ihrer Schwester Miriam geerbt hatte.

Beworben haben sich die Schwestern jeweils parallel. "Beim ersten Mal waren die kleinen Geschwister jung und liebenswert, beim zweiten Mal konnten wir sie dann guten Gewissens auf Weihnachtsmarkt und Weihnachtsfeiern schicken", erzählt Pickel aus der jüngeren Vergangenheit.

Nun also ein kleiner Bruder. Sollte der in zwei Jahren noch Interesse haben und eine Bewerbung einreichen, müsse die Gemeinde die Frage grundsätzlich beantworten, in letzter Instanz also der Marktgemeinderat.

Pickel kann sich grundsätzlich vorstellen, dass ein junger Mann die "Aufgabe als Himmelsbotschafter" übernimmt. In erster Linie zähle das Wesen der Person, nicht das Geschlecht. "Wenn er das wirklich will, muss er natürlich eine gefestigte Persönlichkeit mitbringen", meint Pickel und hegt ähnliche Bedenken wie Marie-Luises Mutter.

Ein Junge als Christkind dürfte es ihrer Ansicht nach ähnlich schwer haben wie ein Junge, der Ballett tanzt. "Natürlich kann man dem Jungen dann kein Engelshaar aufsetzen“, sagt Pickel, „wenn das mein Sohn wäre, möchte ich auch nicht, dass er als Mädchen verkleidet auftritt".

Einen männlichen Bewerber hat es in Feucht bis dato nicht gegeben. In Nürnberg, wo das bekannteste aller Christkinder zu Hause ist, hat man da mehr Erfahrung. Anfang der 90er Jahre machte ein junger Nürnberger namens Stefan auf sich aufmerksam. Mit blond gelocktem Haar posierte er vor der Frauenkirche für Fotografen, der Boulevard bauschte die Geschichte auf.

"Er hat damals eine große Debatte in der Stadt losgetreten, aber am Ende hat man festgehalten: Das Christkind ist und bleibt weiblich", sagt Dr. Siegfried Zelnhefer, der Leiter des Presse- und Informationsamts der Stadt Nürnberg, und verweist auf den Erfinder des Christkinds. Kein geringerer als Martin Luther soll die Figur geschaffen haben.

Christkind ist nicht Jesuskind

Den Katholiken brachte seiner Zeit der Nikolaus die Geschenke. Als Luther mit der Heiligenverehrung aufräumte, machte er vor dem Bischof von Myra natürlich nicht Halt. "Weil die kleinen Kinder aber immer noch beschenkt werden wollten, hat er die Figur des Christkinds kreiert", erläutert Zelnhefer und mahnt an, das Christkind nicht mit dem Jesuskind zu verwechseln.

Luther habe die Figur schon im frühen 16. Jahrhundert als "engelsgleich und damit weiblich" definiert. Darum sei es ausgeschlossen, dass eines Tages ein junger Mann von der Empore der Frauenkirche den Prolog verkündet. Überregionale Medien hatten Zelnhefers Mitarbeiter und Christkindlesmarktsprecher Thomas Meiler in der Vergangenheit mit der Aussage zitiert, das Christkind sei weder weiblich noch männlich, sondern sachlich. "Das stimmt nicht", sagt Zelnhefer entschieden, "das Christkind ist natürlich weiblich".

Sollte Feucht in zwei Jahren tatsächlich männliche Bewerber zulassen, sei das "eine gute Entwicklung im Sinne der Gleichberechtigung und auf jeden Fall zu begrüßen", sagt Anja Wirkner. Sie ist nicht nur Gleichstellungsbeauftragte des Nürnberger Lands, sondern war um die Jahrtausendwende das erste Christkind der Marktgemeinde Wendelstein. Dass ein "engelsgleiches Wesen" automatisch weiblich sein soll, kann die 34-Jährige nicht nachvollziehen. Angesichts zahlreicher Engel, die in der Bibel bei ihrem männlichen Vornamen genannt sind, könne ein Junge diese Erwartung Luthers ebenso erfüllen wie ein Mädchen.

Frauen in roten Umhängen

Am äußeren Erscheinungsbild müsse man ihrer Meinung nach gar nicht allzu viel ändern: Gewand statt Rock, im Haar einen goldenen Kranz, dazu halblange Locken. So könnte das neue Christkind aussehen. Keineswegs möchte Wirkner die christliche Symbolik durcheinanderbringen, aber schlussendlich handele es sich beim Christkind doch um eine Figur, um eine Rolle. Und in Zeiten, in denen Frauen in rote Umhänge schlüpfen und vor Kindern den Nikolaus geben, sollten junge Männer auch Weihnachtsmärkte eröffnen und Kinder bescheren dürfen.

Bleibt die Frage, ob die Gesellschaft diese Ansicht teilt? Die Sorge der Mutter des Sohnes kann Wirkner jedenfalls nachvollziehen. Aber man könne das Thema ja diskutieren, ohne ihn öffentlich vorzuführen. "Vielleicht fangen wir in den kleinen Gemeinden an", meint sie optimistisch, "und irgendwann erreicht die Entwicklung auch das große Nürnberg".

