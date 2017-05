Kirchweih in Feucht: Länger feiern und im Gehen trinken

FEUCHT - Kirchweihfans und Schausteller wird es freuen: Die Besucher der Festivität dürfen ab sofort am Eröffnungstag, dem Freitag, länger feiern und sind auch in einigen anderen Punkten weniger einschränkt, als dies die bisherige Kirchweihverordnung vorsah.

In Zukunft darf am Tag des Bieranstichs nachts noch eine Stunde länger gefeiert werden. © Spandler



Im vergangenen Jahr hatte man einen Test mit den lockereren Vorschriften durchgeführt und damit keine Probleme erlebt. Zu den Änderungen gehören konkret eine Verlängerung des Ausschankes, auch die Musik darf länger spielen, so dass die Gäste sich länger auf dem Festplatz aufhalten können.

Zum anderen ist es nun auch erlaubt, Bierkrüge und Gläser mit auf dem gesamten Platz umherzutragen. Dies beschloss der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung. Bisher war dies so geregelt, dass eine Sperrzeit von 0.30 bis 6 Uhr nachts für Unbefugte auf dem Platz galt. Da sich die Feierwütigen am Kirchweihfreitag aber grundsätzlich länger auf der Kirchweih aufhalten als an anderen Tagen, wollte man ihnen und den Schaustellern entgegenkommen und hat die Aufenthaltserlaubnis bis auf 1.30 Uhr ausgedehnt.

Längere Feierzeiten kommen gut an

Gleich mit geändert hat man die Regelung mit den Trinkgefäßen. Bisher war es immer schwer, das Mitführverbot außerhalb der Bewirtungsflächen durchzusetzen, weil diese Bereiche nicht klar abgegrenzt sind. Da es in der Nachbesprechung der Testphase keine Beanstandungen von Polizei und Sicherheitsdienst gab und die längeren Feierzeiten gut angenommen wurden, stimmten die Marktgemeinderäte einstimmig für die neue Verordnung.

In der vorausgegangenen Diskussion gab es viel Zustimmung für die tolerantere Lösung. Olver Siegl (CSU) erklärte, man wolle doch die Kirchweih nicht tot reglementieren, sondern im Gegenteil den Besuchern und Bestückern entgegenkommen. Er wie auch Christian Nikol (Die Franken) regten zudem an, bei Verstößen eher milde zu sanktionieren.

Hannes Schönfelder und Petra Fischer (beide SPD) sahen allerdings ein Problem darin, dass von außerhalb mitgebrachte Gläser oder Flaschen weiterhin verboten seien. Wie solle man denn feststellen, woher die Gefäße stammen? Sie sehe die Problematik auch, erklärte Marion Buchta, die geschäftsleitende Beamtin des Marktes. Bürgermeister Konrad Rupprecht schlug vor, zunächst einmal abzuwarten, ob sich in dieser Beziehung tatsächlich Schwierigkeiten ergäben.

