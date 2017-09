Kurioser Unfall, angebohrte Gasleitung und eine Bombe

Polizei und Feuerwehr hatten in Feucht einiges zu tun - vor 34 Minuten

RASCH/FEUCHT - Viel Arbeit am Wochenende für Polizei und Feuerwehr in Rasch und in Feucht, als ein Unbekannter fünf geparkte Autos rammte, eine Hobby-Handwerkerin eine Gasleitung anbohrte und Jugendliche im Wald eine Phosphorbombe fanden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag streifte ein Autofahrer aus Neumarkt mit seinem Pkw im Bergholzweg in Rasch mehrere geparkte Fahrzeuge und rammte bei einem Wendemanöver in einer Hofeinfahrt zwei weitere Pkw. Die Insassen eines beschädigten Pkw nahmen dem alkoholisierten Unfallverursacher, der immer noch weiter fahren wollte, kurzerhand den Fahrzeugschlüssel ab und verständigten die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Feuerwehren Rasch und Altdorf sicherten den Unfallort ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.

In der Pfinzingstraße in Feucht hat am Samstagnachmittag eine Anwohnerin ein Loch in die Wand und die darin verlaufende Gasleitung gebohrt. Der Schadensort und das Nachbarhaus wurden evakuiert, die Friedrich-Ebert-Straße für den Fahrzeugverkehr vorrübergehend gesperrt. Die Feuerwehr Feucht stoppte die Gaszufuhr und dichtete das entstandene Leck noch vor Eintreffen von Fachleuten des Energieversorgers ab.

Am Samstagnachmittag haben Jugendliche im Zerzabelshofer Forst in der Nähe des Valznerweihers einen verdächtigen Gegenstand gefunden und der Polizei gemeldet. Spezialisten des Sprengkommandos Nürnberg identifizierten den Fund als Phosphorbombe und entfernten ihn kurze Zeit später fachgerecht.

dB