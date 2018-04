Lastzug krachte bei Feucht in stehendes Pannenfahrzeug

FEUCHT - Ein Lastwagenfahrer übersah am Dienstag ein Pannenfahrzeug auf einer Autobahnbrücke der A3 bei Feucht. Beim Zusammenprall wurden Fahrzeugteile herum geschleudert - sie verletzten drei Menschen.

Sie wurden von herumfliegenden Trümmern getroffen: Bei einem Auffahrunfall auf der A3 bei Feucht wurden am Dienstagmorgen drei Personen verletzt. Pannenbedingt stellte ein 42-Jähriger sein Auto samt Anhänger auf der Autobahnbrücke in Fahrtrichtung Frankfurt ab. In diesem Bereich ist keine Standspur vorhanden.

Er sicherte sein Fahrzeug mit Warnblinklicht und Warndreieck ab, alle Insassen verließen danach das Fahrzeug. Zwei von ihnen begaben sich zu einer nahegelegenen Baustelle, um dort Hilfe zu holen. Die restlichen Mitfahrer bleben neben dem Pkw zurück und stellten sich zum Warten an die Schutzplanke.

Ein herannahender Lastkraftfahrer erkannte die Situation zu spät und krachte mit seinem Sattelzug unmittelbar in das Pannengespann. Die durch den Zusammenprall herumgewirbelten Fahrzeugteile trafen die drei an der Schutzplanke stehenden Personen und verletzten diese. Während zwei von ihnen leichtere Prellungen und Platzwunden erlitten, brach sich die dritte Person möglicherweise ein Bein und zog sich Gesichtsverletzungen zu.

Die drei Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Sattelzugführer blieb unverletzt. An der Unfallstelle war neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehr Altdorf eingesetzt. Die Fahrbahn musste komplett gesperrt werden und der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn umgeleitet. Es kann zu erheblichen Behinderungen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 80.000 Euro geschätzt.

