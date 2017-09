Markt Feucht fördert Gewächse aus der Region

Förderprogramm soll heimischen Hecken helfen - Initiative des Umweltbeirates - vor 56 Minuten

FEUCHT - Der Markt Feucht hat in diesem Jahr ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen. Jeder Eigentümer oder Mieter in Feucht, der eine nichtheimische Hecke durch eine heimische ersetzt, kann hierfür ab jetzt einen Antrag einreichen und einen Zuschuss von 50 Prozent für die Kosten der Pflanzen beantragen. Das Programm geht auf eine Initiative des Umweltbeirates zurück.

Aus Artenschutzgründen ist ein Entfernen der Hecke nur im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar möglich, da vorher eventuell Vögel darin nisten. Deswegen ist die Aktion, die der Gemeinderat bereits im März beschlossen hat, jetzt erst in Gang getreten. Etwa zehn Anträge liegen Gabriele Kaiser schon vor, die das Projekt am Bauamt betreut. Um die Antragsstellung so einfach wie möglich zu gestalten, hat die Verwaltung einen Flyer erstellt. Darin ist eine Auswahl an heimischen Pflanzen gelistet, die vom Markt Feucht bezuschusst werden, unter anderem Brombeere, Haselnuss und Holunder, aber auch Gewächse wie Liguster, Pfaffenhütchen oder Weißdorn.

"Man sagt, Thujagewächse sind eher tote Hecken. Die sind für Vögel nicht zum Nisten geeignet", erklärt der Vorsitzende des Umweltbeirates, Ernst Klier (SPD). "Heckenformen wie Thujabäume gehören einfach nicht zu den heimischen Pflanzen. Die wollen wir aber fördern", sagt seine Stellvertreterin Petra Fischer (SPD). Aus diesem Grund verwendet der Umweltbeirat das Geld aus einem Fond für das Projekt. In diesen zahlt der Markt Feucht ein, um bei größeren Bauprojekten einen Ausgleich hinsichtlich der Umwelt zu leisten. Die Hecken sind aber schon länger ein Thema. In neueren Bebauungsplänen steht bereits die Vorgabe, keine nichtheimischen Hecken mehr pflanzen zu dürfen. Das Faltblatt des Markt Feucht enthält auch Informationen darüber, ob eine Pflanze beispielsweise giftig oder schnell wachsend ist. Das Antragsformular ist im Flyer integriert. Antragssteller können es nach dem Ausfüllen abtrennen und zurücksenden.

Der Flyer ist unter www.feucht.de, Rubrik Bürgerservice / Flyer & Broschüren zum Ausdrucken hinterlegt oder kann im Bürgerbüro im Rathaus beziehungsweise im Bauamt, Pfinzingstraße 10, abgeholt oder angefordert werden. Ansprechpartnerin für diese Förderung ist Gabriele Kaiser vom Bauamt, Telefon 091289167-48 oder gabriele.kaiser@ feucht.de.

SG