Mehrzweckhalle erhitzt die Gemüter

Bürgermeister Ernstberger ist über Vorwürfe des Boten höchst verärgert - vor 35 Minuten

SCHWARZENBRUCK - Mangelnde Barrierefreiheit an der Mehrzweckhalle? Ein Beitrag im Boten über eine Ortsbegehung der örtlichen Behindertenbeauftragen sorgte dafür, dass der Rathauschef richtig angefressen ist: "Die Bürger sagen doch, dass die Gemeinde blöd ist, wenn die dreieinhalb Millionen investiert und dann sowas passiert."

Der Stein des Anstoßes: Die Sanierung der Mehrzweckhalle und der Kegelbahn schlägt im Schwarzbrucker Haushalt 2017 mit insgesamt 2,225 Millionen Euro zu Buche. © Blinten



In dem von Nikolaus Graf Praschma verfassten und der Redaktion des Boten zur Verfügung gestellten Artikel werden verschiedene Mängel in der Mehrzweckhalle aufgelistet. So sei unter anderem die Haupteingangstüre nicht barrierefrei, die Behindertentoilette im Erdgeschoss müsse nachgebessert werden, ebenso wie die Fluchtwege. Ein weiterer Vorwurf: Die Pläne für die Sanierung der Mehrzweckhalle seien nicht an die Behindertenbeauftragten zur Prüfung weiter gegeben worden.

Fehler liegt bei Regierung von Mittelfranken

Letzteres ist kein Versäumnis der Gemeinde, stellte Bürgermeister Ernstberger im Gemeinderat fest. Die Behindertenbeauftragten müssen nämlich von der Zuschuss gebenden Behörde, in diesem Fall die Regierung von Mittelfranken, eingeschaltet werden. Die Regierung hat das aber offensichtlich vergessen.

Was die Fluchtwege betrifft, sei man sich mit Angelika Feisthammel vor Ort einig gewesen, dass drei von vieren behindertengerecht sind. "Frau Feisthammel ist mit ihrem Rollstuhl durchgefahren, das hat alles funktioniert", betonte Ernstberger jetzt im Gemeinderat.

Behauptung falsch

An der Haupteingangstür könne von mangelnder Barrierefreiheit keine Rede sein, fügte der Bürgermeister hinzu. Architekt Butte weist darauf hin, dass man sich bei den Arbeiten an der entsprechenden DIN orientiert habe: "Die Haupteingangstür ist, entgegen den Behauptungen im Artikel, barrierefrei."

Dass der Jugendraum nicht barrierefrei ist, beklagt zwar die Behindertenbeauftragte des Landkreises, wie in dem von Ernstberger kritisierten Beitrag geschildert. Der Architekt hatte allerdings keinen Auftrag für eine barrierefreie Planung dieses Bereichs. "Das Untergeschoss wird von uns beim Jugendraum nur im Bereich der Decken saniert", so Butte.

Nicht von der CSU?

Graf Praschma macht in Schwarzenbruck die Pressearbeit für die örtliche CSU. Weil die Ortsbesichtigung an der Mehrzweckhalle auf Initiative der stellvertretenden CSU-Ortsvorsitzenden und Behindertenbeauftragten Petra Hopf zustande kam, hat der Bote in Praschmas Bericht darauf hingewiesen, dass es sich um eine Pressemitteilung der örtlichen CSU handelt. Zwischenzeitlich haben sich die Gemeinderäte Erika Groß, Hans Peter Walter und Gerhard Weber aber von dem Beitrag distanziert. Und Petra Hopfs Ehemann Jürgen Hopf, Sprecher der CSU-Fraktion im Gemeinderat, fragte verwundert nach, wie denn überhaupt die CSU in den Artikel komme. Im Gespräch mit der Redaktion räumt Graf Praschma nun ein, nicht deutlich gemacht zu haben, dass sein Beitrag über die Ortsbegehung in der Mehrzweckhalle nicht auf Initiative der CSU verfasst wurde, sondern vielmehr in Absprache mit der Landkreis-Behindertenbeauftragten Angelika Feisthammel. Die habe eine Veröffentlichung im Boten angeregt.

Feisthammel hat sich indessen schriftlich an Petra Hopf gewandt und diese gelobt: Ohne Hopfs Engagement wäre der "Stein nie ins Rollen gekommen". Der Ortstermin sei gut gewesen, "um auf Schwachstellen zu reagieren". Allerdings müsste man auch Kompromisse eingehen. Insgesamt sei die Veröffentlichung des Artikels gut gewesen, allerdings korrigiert Feisthammel Graf Praschma in Sachen Notausgänge: "Von vieren sind drei für Rollstuhlfahrer nutzbar. Das sehe ich somit etwas anders als der Schreiber."

Alex Blinten