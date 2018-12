Nach Brand in Winkelhaid: Polizei sucht Brandstifter

Ermittler hoffen auf Hinweise - Sachschaden liegt bei 10.000 Euro - vor 58 Minuten

ALTDORF - Am frühen Samstagmorgen bemerkte ein Mann Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in Winkelhaid im Nürnberger Land. Im Keller des Gebäudes stand ein ganzes Abteil in Flammen, das die Feuerwehr aber rasch löschte. Nun suchen die Beamten nach dem Brandstifter.

Am Samstag um 5.30 Uhr bemerkte ein Bewohner im Keller des Mehrparteienhauses in der Penzenhofener Straße in Winkelhaid starken Brandgeruch. Sofort alarmierte er die Feuerwehr und die Einsatzkräfte sahen sich den Keller genauer an: Ein Abteil stand komplett in Flammen. Das Kellerabteil konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde jedoch niemand. Dennoch entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro

Die Brandursache beschäftigt nun die Polizei: Brandermittler aus Schwabach haben die Untersuchungen aufgenommen und gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus. Die Suche nach dem unbekannten Brandstifter ist in vollem Gange, die Beamten hoffen dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die am Samstag in der Penzenhofener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen diese dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 091121123333 mitteilen.

