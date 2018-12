Beim Abriss eines Hauses am Heideweg sind zwei Zugwaggons aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs aufgetaucht. Mit einem Spezialkran hievte eine Baufirma den ersten Wagen am Mittwochabend auf einen Anhänger und transportierte diesen ab. Der Transport des zweiten Waggons soll im Lauf des Donnerstags erfolgen.

In der Nacht zum Donnerstag ist in Heinleinshof, einem Ortsteil von Burgthann im Nürnberger Land, eine Scheune in Brand geraten. Obwohl die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot vor Ort war, konnten die Einsatzkräfte das Niederbrennen des Gebäudes nicht verhindern. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, doch der Schaden ist hoch - die Polizei geht von rund 120.000 Euro aus.