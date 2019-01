Ohne Winterreifen auf Motorrad: Massenkarambolage auf der B8

FEUCHT - Der Neuschnee macht es vor allem den Autofahrern schwer: Auf der Bundesstraße 8 Richtung Feucht kam es am Mittwoch zu einer Massenkarambolage mit sechs Beteiligten. Wie sich herausstellte, war der Unfallverursacher ohne Winterreifen unterwegs.

Mitten im Feierabendverkehr gegen 17.45 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit seinem ohne Winterreifen ausgestatteten Motorrad die B8 von Schwarzenbruck Richtung Feucht entlang.

Etwa einen Kilometer vor der Einmündung in die Staatsstraße 2239 verlor er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und ging zu Boden, wie die Polizei Feucht berichtet.

Einem nachfolgenden Skoda-Fahrer sowie einer 27-jährigen BMW-Fahrerin gelang ein rechtzeitiges Abbremsen. Darauf folgte jedoch eine Ford-Fahrerin, die ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an das Schneewetter nicht früh genug zum Stehen kam und in den BMW fuhr, der durch den Aufprall in den Skoda rutschte und zusammen mit diesem auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde.

Dort stieß ein entgegenkommender 36-jähriger Opel-Fahrer frontal mit der BMW-Fahrerin zusammen. Ein 50-jähriger Fahrer eines Ford Focus konnte sein Fahrzeug ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des Ford Escort sowie gegen ein Verkehrszeichen.

Die 27-Jährige sowie der Opel-Fahrer mussten nach Eintreffen der Feuerwehren Feucht und Schwarzenbruck leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

