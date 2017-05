Schwarzenbruck hat jetzt eine Kinderfeuerwehr

25 Buben und Mädchen sind jüngste Mitglieder der FFW - vor 57 Minuten

SCHWARZENBRUCK - Das beste Mittel gegen Nachwuchsmangel bei der Feuerwehr ist die Kinderfeuerwehr. Die Schwarzenbrucker Wehr hat nun eine Gruppe gegründet, in der sechs Betreuerinnen 25 Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren spielerisch an das Feuerwehrhandwerk heran führen.

Fototermin der Schwarzenbrucker Kinderfeuerwehr zusammen mit den Feuerwehrkids aus Altdorf. Die Verantwortlichen in Schwarzenbruck sind sich einig, dass eine Kindergruppe und eine insgesamt gute Jugendarbeit das beste Mittel gegen Nachwuchsmangel in der Wehr sind. © Alex Blinten



Kinder für das heiße Hobby Feuerwehr begeistern – das ist das Ziel von Jasmin Willner, Ramona Mielich, Tanja Jung, Sabine Endt, Claudia Hofner und Sonja Schmidt. Die sechs Kameradinnen betreuen derzeit die jüngsten in der Schwarzenbrucker Wehr. Rat geholt haben sie sich bei der Feuerwehr Altdorf, die schon vor geraumer Zeit eine Feuerwehrgruppe der Kleinsten gründete und wertvolle Tipps geben konnte, was man auf keinen Fall mit den Kids anstellen sollte und was besonders gut ankommt.

Den Buben und Mädchen gefällt es. Sie sind gern dabei, versicherten sie Landrat Armin Kroder, der sich anlässlich des Tags der offenen Tür bei der Schwarzenbrucker Feuerwehr umsah.

Wichtige Nachwuchsarbeit

Nachwuchsarbeit sei der Schwarzenbrucker Wehr sehr wichtig, betont Feuerwehr-Vorsitzender Wolfgang Söder. Er und seine 60 aktiven Kameraden und Kameradinnen bekamen deshalb auch Lob von Landrat Kroder und Bürgermeister Bernd Ernstberger. „Ihr macht eine sehr gute Jugendarbeit“, so Ernstberger, der selbst 40 Jahre lang in der Feuerwehr aktiv war.

Als der Bürgermeister in die Wehr eintrat, musste man noch 16 Jahre alt sein, um mitmachen zu können. Das ist heute anders. Der Gesetzgeber, so Kreisbrandinspektor Peter Schlerf, hat zwischenzeitlich die versicherungstechnischen Weichen so gestellt, dass auch schon Kinder ab sieben Jahren bei der Feuerwehr mitmachen können. Deshalb gibt es bis heute bereits 160 Kinderfeuerwehren in Bayern. Schwarzenbruck folgt also einem Trend. Richtig viel los war am Tag der offenen Tür der Schwarzenbrucker Wehr, als die ihre neue Kindergruppe vorstellte.

Unterstützung durch Sponsoren

„Das ist eine ganz tolle Idee“, fasste es Landrat Kroder knapp zusammen, bevor er, wie Bürgermeister Ernstberger einen Umschlag mit finanzieller Unterstützung für die Kinder-Gruppe an Wolfgang Söder übergab. Der freute sich zusammen mit dem 1. Kommandanten Christian Eckstein und dessen Stellvertreter Florian Bayer auch über die Unterstützung von Sponsoren: der Firmen Bolta, Rupp und Dot-Spot sowie von Klaus-Peter Weber von SWR-Immobilien, der einen Scheck über 1000 Euro überreichte.

Am Tag der offenen Tür war wieder jede Menge geboten – von der Information über das Himmels-Lifting mit der Drehleiter bis zum kulinarischen Angebot stimmte rings um das Schwarzenbrucker Feuerwehrhaus alles. Weil dann auch noch das Wetter mitspielte, war die Veranstaltung, in die man die Vorstellung der Kinderfeuerwehr eingebunden hatte, rundum gelungen.

Alex Blinten