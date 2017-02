Schwarzenbruck: Kosten für Kegelbahn explodieren

SCHWARZENBRUCK - Karsten Butte vom Neumarkter Architekturbüro Nutz hat dem Schwarzenbrucker Gemeinderat die Kostenentwicklung für die Sanierung von Kegelbahn, Jugendraum und Mehrzweckraum innerhalb der Sporthalle vorgestellt und damit keine Begeisterungsstürme hervorgerufen. Eine Reihe von Bürgervertretern äußerte sich entsetzt über die vorgelegten Zahlen.

Die Kegelbahn in der Mehrzweckhalle muss nach einem Wasserschaden saniert werden. Auch der Jugendraum und der Mehrzweckraum werden in Angriff genommen. © Blinten



Dass die Sanierung des Multifunktionsraums etwa jetzt mit 789.500 Euro zu Buche schlagen soll, können viele Gemeinderäte nicht nachvollziehen. Dieser Raum hat bei den anstehenden Arbeiten auch keine Priorität. Zunächst sollen Kegelbahn und Jugendraum angegangen und bis September fertig gestellt sein. 185.000 Euro veranschlagt Butte für die Sanierung der Kegelbahn, 121.000 Euro für den Jugendraum. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Einrichtungen dann brandschutztechnisch und energetisch auf dem neuesten Stand.

Zuerst nur 600.000 Euro

Trotzdem: Kegelbahn, Jugendraum und Multifunktionsraum werden zusammen am Ende weit über eine Million Euro kosten. "Ich bin entsetzt über die Kosten für den Mehrzweckraum", stellte Gerhard Humplmair (Grüne) fest. Tatsächlich gab es vor Monaten einmal eine Kostenschätzung, die bei 600.000 Euro lag. Daran erinnerte Erwin Haubner (FWG), der ebenso wie Humplmair erschrocken über die jetzige Entwicklung ist. Tanja Holl (SPD) schlug deshalb vor, den Multifunktionsraum im Herbst noch einmal auf die Tagesordnung zu setzen und erneut zu diskutieren: "Wir brauchen Einsparungen." Die will man unter anderem damit erreichen, dass der gemeindliche Bautrupp verschiedene Abbrucharbeiten übernimmt.

Bürgermeister Bernd Ernstberger erinnerte am Ende daran, dass der Mehrzweckraum lüftungstechnisch mit Kegelbahn und Jugendraum zusammenhängt, weshalb ein Beschluss über dessen Sanierung nötig ist, wenn man mit den beiden anderen Einrichtungen weiter kommen will. Am Ende gab es dazu einen zustimmenden Beschluss gegen vier Stimmen.

Für Sportvereine und Schulen hatte Butte schließlich die erlösende Nachricht parat, dass nach den Osterferien der Sportbetrieb in der Mehrzweckhalle wieder aufgenommen werden kann.

