"Umweltschule für Europa": Realschule Feucht geehrt

Bunter Schulgarten und Bienenvölker - insgesamt 348 Schulen ausgezeichnet - vor 17 Minuten

FEUCHT - Die Realschule Feucht ist mit dem Titel "Umweltschule für Europa" ausgezeichnet worden. Zwei Bienenvölker sind im vergangenen Schuljahr angesiedelt worden, der Schulgarten strahlt - und auch in Zukunft hat die Bienen AG eine Menge vor.

Mit Projekten wie der Bienen-AG verdiente sich die Realschule Feucht den Titel "Umweltschule für Europa". © Manuela Prill



Die vom Landesbund für Vogelschutz initiierte Auszeichnung ging an die Feuchter Schule für deren hervorragend gestalteten Schulgarten, den Lehrer Stefan Kukula und Lehrerin Sarina Heim zusammen mit ihren Schülerinnen und Schülern anlegten, sowie für ein von Kukula betreutes Imker-Projekt.

Zwei Bienenvölker haben ein neues zu Hause an der Feuchter Realschule gefunden. "Nachdem wir bei der Raiffeisenbank 1000 Euro gewonnen hatten, konnte das Projekt Bienenhaltung schließlich umgesetzt werden", erläutert Kukula.

Bienenstöcke und Völker gekauft

Das Geld investierten die kleinen Imker und ihre Lehrer in die Erstausrüstung, kauften Kisten, Rähmchen und Wachsplatten sowie zwei Bienenvölker, außerdem mit Unterstüzung des Elternbeirats die nötige Schutzausrüstung. Eines Tages soll die Bienen AG der Feuchter Realschule an den „Bayerischen Meisterschaften der Jungimker“ teilnehmen, betont Kukula.

Der Schulgarten an der Realschule strahlt im Sommer in 100 Farben und ist natürlich eine ideale Bienenweide. Viel gelernt haben die Mitglieder der Schulgarten AG, so etwa, dass man beim Einpflanzen unbedingt darauf achten muss, welche Gemüsesorten sich positiv beeinflussen und welche so gar nicht miteinander auskommen. Eine solche Mischkultur hat enorm viele Vorteile. Den Rest erledigen dann die fleißigen Bienen. Die Ernte lässt sich um 80 Prozent steigern, wenn in der Nähe Bienen gehalten werden. "In diesem Sinne lassen wir die Zeit für uns arbeiten und erfreuen uns an den satten Farben mitten auf dem Schulgelände", freut sich Kukula, der gemeinsam mit Schulleiter Christian Schütz und Sarina Heim sowie Annette Wagner, der Kassiererin des Vereins Freunde der Realschule, die Auszeichnung zur Umweltschule in Europa an der Waldorfschule in Wendelstein entgegen nahm.

Nachhaltiger Lebensstil

Dr. Christian Barth, Ressortleiter am Bayerischen Umweltministerium, betonte dabei, dass Umweltschulen durch ihr Engagement dazu beitragen, einen nachhaltigen Lebensstil zu entwickeln.

Über die Vergabe des Titels hat eine Jury entschieden, bestehend aus Mitgliedern des Umweltministeriums, des Kultusministeriums, der Akademie für Lehrerfortbildung und des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) als Koordinator.

Die Bandbreite der gewählten Themen zeigt, mit welcher Kreativität und Fantasie sich die Schulen engagieren: "Ob bei der Förderung der biologischen Vielfalt im Schulgarten, beim verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, bei Projekten im Themenbereich "Global denken – lokal handeln" oder im Rahmen von Aktivitäten zum Thema „Leben im Jahr 2030“ – überall waren die Schülerinnen und Schüler in die Projektentwicklung und -umsetzung mit einbezogen und konnten so hautnah erleben, wie sich ihr Beitrag positiv auf das Schulleben und die Umwelt auswirkt", sagt Birgit Feldmann, die Landeskoordinatorin des LBV.

Beachtliche Bandbreite

Die Auszeichnung "Umweltschule in Europa / Internationale Agenda 21-Schule" wird jeweils für ein Schuljahr vergeben. Viele Schulen sind schon über 10 Jahre dabei, um das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit konsequent ins Schulprofil einzubauen.

348 Schulen haben in Bayern die Auszeichnung "Umweltschule in Europa" erhalten, deutlich mehr als im Vorjahr, als die Jury 320 Schulen prämierte. Die Bandbreite der gewählten Themen ist beachtlich. Sie zeigt, mit welcher Kreativität und Fantasie sich Schüler und Lehrer mit dem Thema Umwelt auseinandersetzen.

Alex Blinten