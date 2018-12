Unfall auf A73: Schwerverletzter wollte nach Hause laufen

FEUCHT - Ein Autofahrer findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der A73 bei Feucht einen Mann auf dem Grünstreifen neben der Autobahn. Der Rentner blutet stark am Kopf, mehrere hundert Meter entfernt liegt sein zerstörtes Auto. Dann wird klar, warum sich der Verletzte von seinem Wagen entfernt hat.

Der 81-Jährige war am Samstagmorgen gegen 3 Uhr mit seinem Mercedes auf der A73 in Richtung Feucht unterwegs. An der Ausfahrt bei Wendelstein wollte er die Autobahn verlassen. Wegen einer Unachtsamkeit kam er dabei allerdings nach links von der Straße ab und fuhr gegen die Schutzplanke, wie die Polizei seine Aussage zitiert.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes über die Leitplanke geschleudert und kam schließlich in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Der Rentner wurde dabei am Kopf verletzt.

Trotzdem wollte der Mann, anstatt telefonisch Hilfe zu holen, zu Fuß nach Hause laufen. Ein aufmerksamer Autofahrer fand den Verletzten dann etwa 400 Meter von der Unfallstelle entfernt mit einer stark blutenden Kopfverletzung am Fahrbahnrand liegend. Der Verletzte war allerdings noch ansprechbar. Er wurde nach einer ersten notärztlichen Untersuchung vor Ort durch den Rettungsdienst ins Klinikum Nürnberg-Süd verbracht.

Der Unfall zieht außer den Verletzungen und einem Sachschaden von etwa 11.000 Euro allerdings noch weitere Folgen nach sich: Den Rentner erwartet nun ein Verfahren - wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

