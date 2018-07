Am Sonntagnachmittag löste ein Feuer auf einem Bauernhof in Unterkotzau einen großen Einsatz der Feuerwehr aus: Aus ungeklärter Ursache war auf einem Hof ein wenig Stroh in Brand geraten, schließlich brannte eine rund 200 Quadratmeter große Halle komplett nieder. Bei den Löschversuchen verletzte sich eine Frau leicht. Der Schaden liegt bei rund 200.000 Euro. © NEWS5 / Fricke