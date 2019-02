Feuer im Sägewerk: Gefrorenes Löschwasser sorgt für Glatteis

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz - vor 10 Minuten

WALLENFELS/LKRS. KRONACH - Ein Feuer in einem Sägewerk sorgte in der Nacht für den Einsatz zahlreicher Feuerwehr- und Rettungskräfte. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf über 200.000 Euro.

Ein Brand in einem Sägewerk in Wallenfels im Landkreis Kronach rief die Feuerwehr auf den Plan. © NEWS5 / Fricke

Kurz nach 23 Uhr bemerkte eine Nachbarin Flammen aus einer Halle des Sägewerkes. Feuerwehren aus Wallenfels und den benachbarten Ortschaften bekämpften den Brand erfolgreich. Trotzdem wurde die Halle stark beschädigt.

Das Feuer dürfte nach ersten Schätzungen der Kriminalpolizei Coburg im Bereich einer Heizungsanlage ausgebrochen sein. Diese Hackschnitzelheizung versorgt auch umliegende Gebäude mit Wärme.

