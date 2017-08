Feuer in Autowerkstatt führt zu mehreren Explosionen

Einsatzkräfte waren in Dittelbrunn mit einem Großaufgebot im Einsatz - vor 53 Minuten

DITTELBRUNN - Am Samstagnachmittag ist es in einer Kfz-Werkstatt in Dittelbrunn (Landkreis Schweinfurt) zu einem Brand mit mehreren Explosionen gekommen. Wegen der starken Rauchentwicklung warnte die Polizei die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand.

Bilderstrecke zum Thema Explosionen in Dittelbrunn bei Brand in Autowerkstatt Ein Feuer in einer Kfz-Werkstatt mit mehreren Explosionen hat am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Dittelbrunn geführt. Nach etwa einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand im Griff, verletzt wurde niemand.



Gegen 13.40 Uhr erreichte die Polizeieinsatzzentrale in Unterfranken die erste Mitteilung über den Brand der Kfz-Werkstatt in der Hauptstraße. Zeugen berichteten von "lauten Knallgeräuschen". Die örtlichen Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an. Auch ein Hubschrauber war für Luftbildaufnahmen im Einsatz.

Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, aufgrund der starken Rauchentwicklung rief die Polizei allerdings die Bevölkerung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich nicht im Freien aufzuhalten.

Gegen 16 Uhr konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. Der Brand war gelöscht und auch keine Gefahrstoffe in die Luft gelangt. Die Werkstatt war beim Ausbruch des Feuers bereits geschlossen, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen am Brandort zur genauen Ursache aufgenommen.

