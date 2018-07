Feuer in Kulmbach: Mann rettet sich im vierten Stock auf Erker

KULMBACH - Brandwunden am ganzen Körper zog sich ein 43-Jähriger in Kulmbach zu, als am späten Montagabend ein Feuer in seiner Wohnung ausgebrochen war. Er rettete sich auf einen Erker vor seiner Wohnung - im vierten Stock!

Der Mann auf dem Erker konnte von den Einsatzkräften mit der Drehleiter geborgen werden. Allerdings war er schwer verletzt. © NEWS5 / Holzheimer



Ein Feuer in Kulmbach forderte einen Schwerverletzten: Anwohner bemerkten Hilferufe und Rauch an einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt und riefen gegen 23.20 Uhr die Rettungskräfte. Die Helfer rückten an, während sich der Bewohner selbst auf einen Erker vor seiner Wohnung rettete. Dazu musste der 43-Jährige aus einem Fenster im vierten Stock klettern.

Aus den Räumen quollen beim Eintreffen der Feuerwehr dichte Rauchschwaden. Der Mann auf dem Erker konnte von den Einsatzkräften mit der Drehleiter geborgen werden. Allerdings war er schwer verletzt: Er wurde vom Rettungsdienst mit Brandwunden am ganzen Körper ins Krankenhaus verbracht.

Die übrigen 15 Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich alle rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar. Der Dauerdienst der Kripo Bayreuth hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden liegt bei circa 50.000 Euro.

