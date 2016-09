95 Erstklässler starteten in Treuchtlingen, Wettelsheim und Schambach in ihr erstes Schuljahr.

Zwei Pkw sind am Dienstagnachmittag bei Ammerndorf im Landkreis Fürth frontal zusammengestoßen, weil ein BMW-Fahrer vermutlich eine rote Ampel überfahren hat. Dieser wurde dabei schwer verletzt, der Fahrer eines Ford trug leichte Verletzungen davon: Die Straße war rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Die Carl-Platz-Schule in Herzogenaurach und die Grundschule in Weisendorf begrüßten am Dienstag ihre neuen Erstklässler. Strahlende Augen und riesige Schultüten waren keine Seltenheit - dazu gab es ein einfallsreiches und buntes Rahmenprogramm zur Begrüßung, das Freude auf die kommende Jahre machte.