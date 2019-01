Auf der A93 ereignete sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall: Der Wagen eines 44-Jährigen stand vermutlich wegen eines technischen Defekts unbeleuchtet mitten auf der Autobahn. Zwei weitere Autofahrer bemerkten den stehenden Pkw zu spät und fuhren auf das Fahrzeug auf. Der 44-Jährige starb, die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die A93 war in Richtung Hof bis kurz vor Mitternacht gesperrt.

Für großes Aufsehen sorgte Anfang 1969 die Landung von 5000 US-Soldaten auf dem Nürnberger Flughafen, die in "Starlifter"-Militärflugzeugen eingeflogen wurden. Grund dafür war das erste Großmanöver der NATO Reforger 1 (Return of Forces to Germany) während des Kalten Krieges. Der Name steht für die Rückführung von früher in Deutschland stationierten US-Truppen zu Übungszwecken. Insgesamt über 12.000 Soldaten kamen für Reforger 1 aus den USA nach Deutschland zurück. Dieses Manöver fand ausschließlich in Nordbayern statt. Das letzte der Reforger-Manöver wurde 1993 durchgeführt.