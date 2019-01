Feuerwehr Nürnberg entsendet Hilfeleistungskontingent

Auch Einsatzkräfte aus Erlangen auf dem Weg nach Südbayern - vor 6 Minuten

NÜRNBERG/ERLANGEN - Die Feuerwehren Nürnberg und Erlangen entsenden im Auftrag des Innenministeriums ein Hilfeleistungskontingent nach Südbayern. Insgesamt 114 Einsatzkräfte aus Mittelfranken machen sich am Sonntagmorgen auf den Weg, wie der Stab der Feuerwehr Nürnberg mitteilte.

Ein Hilfeleistungskontigent aus Nürnberg und Erlangen macht sich am Sonntagmorgen auf den Weg nach Südbayern. © dpa/Lino Mirgeler

Am späten Samstagabend hieß es zusammenpacken und bereitmachen zum Ausrücken. Im Auftrag des bayerischen Innenministeriums wurde ein sogenanntes Hilfeleistungskontigent "Standard" bestellt, das durch ein Höhenrettungs-Team ergänzt wird.

Der Trupp, bestehend aus drei Feuerwehrzügen macht sich am frühen Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr von der Feuerwache 4 im Nürnberger Hafen aus auf den Weg nach Südbayern. Dort soll vor allem beim Abräumen der schneebedeckten Dächer geholfen werden, seit Tagen herrscht im Süden des Freistaats aufgrund von Schneemassen der Ausnahmezustand.

Insgesamt 114 Einsatzkräfte, auf 30 Fahrzeuge verteilt, machen sich auf den Weg in den Süden. Hauptsächlich eingesetzt werden Freiwillige Feuerwehrmänner aus Nürnberg und Erlangen, die jedoch durch hauptamtliche Kräfte ergänzt werden.

Bereits seit etwa einer Woche kämpfen THW, Bundeswehr und Feuerwehr im Süden Bayerns gegen die Schneemassen. Jetzt rückt auch Hilfe aus dem restlichen Freistaat an. Am frühen Freitagmorgen sammelten sich in Bayreuth insgesamt 32 ehrenamtliche Helfer aus Oberfranken.