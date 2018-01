Feuerwerk am Geburtstag: Die Neujahrs-Babys aus Franken

Diese Kinder erleben ab sofort einen ganz besonderen Jahreswechsel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Da hat sich der Nachwuchs der Region aber ein sehr spezielles Datum als Geburtstag ausgesucht: In der Silvesternacht durften sich Paare auch in diesem Jahr über Nachwuchs freuen. Hier kommen die Bilder mit Kuschel-Garantie!

Es wird für immer ein ganz besonderer Geburtstag bleiben: Auch in diesem Jahr gab es wieder "Neujahr-Babys". Für die Eltern wird es ab sofort also immer doppelten Grund zur Feier in der Silvesternacht geben.