Feuerzeuge für über tausend Euro: Dieb schlägt in Tabakladen zu

Mann wurde noch im Geschäft an der Flucht gehindert - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Ein Ladendieb hatte es in einem Geschäft in der Nürnberger Innenstadt am Freitag auf luxuriöse Feuerzeuge abgesehen und räumte eine Vitrine mit hochwertigen Teilen leer. Weit kam er damit allerdings nicht.

Der Detektiv in dem Laden schöpfte bereits früh Verdacht: In dem Fachgeschäft für hochwertige Tabakwaren in der Königstraße interessierte sich am Freitagnachmittag ein vermeintlicher Kunde ausschließlich für hochpreisige Markenfeuerzeuge, die in einer Vitrine ausgestellt waren. Plötzlich öffnete der Mann die Vitrine, riss mehrere Feuerzeuge an sich und wollte das Geschäft verlassen - wurde aber aufgehalten.

Die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fand bei der Durchsuchung des 33-Jährigen ein halbes Dutzend exklusiver Feuerzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Weiterhin stellten die Beamten noch Sonnenbrillen sowie ein Messer sicher. Die Brillen hatte er kurz zuvor in einem anderen Geschäft gestohlen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen ihn. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes wurde er jedoch in ein Krankenhaus gebracht.

jru