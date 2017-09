Flammen auf der A9: Sattelzug-Radlager brennt

Mehrere Lkw-Fahrer versuchten den Brand zu löschen - vor 1 Stunde

HELMBRECHTS - Die schnelle Reaktion eines Sattelzug-Fahrers hat am Montagabend auf der A9 Schlimmeres verhindert: In letzter Minute koppelte er den brennenden Sattelauflieger ab. Die Autobahn musste wegen starker Rauchentwicklung komplett gesperrt werden.

Das Radlager eines Sattelzuges geriet am Montagabend in Vollbrand. Die A9 musste zweitweise komplett gesperrt werden. © NEWS5 / Fricke



Ein Sattelzug geriet auf der A9 in Richtung München am Montagabend in Brand. Auf Höhe Helmbrechts konnte der 35-jährige Fahrer seine Zugmaschine auf dem Standstreifen von dem brennenden Sattelauflieger trennen. Zwei weitere zu Hilfe eilende Lkw-Fahrer konnten die Flammen mit mehreren Feuerlöschern nicht eindämmen.

Die Feuwehren aus Hof, Selbitz und Lipperts mussten ausrücken und konnten das in Brand geratene Radlager schließlich löschen. Die A9 musste wegen der starken Rauchentwicklung zeitweise komplett gesperrt werden. Die rechte Fahrspur war auf Grund der schwierigen Bergung noch bis zum Morgen gesperrt.



