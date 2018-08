Flammen in fränkischer JVA: Häftling legte wohl das Feuer

Zwei Angestellte verletzt - Brand brach wohl in einer Zelle aus - vor 49 Minuten

KRONACH - Alarm in der Kronacher Justizvollzugsanstalt: Am Freitagmorgen brach in dem oberfränkischen Gefängnis ein Feuer aus, Flammen loderten auf. Rund 100 Häftlinge mussten in andere Einrichtungen verlegt werden. War es Brandstiftung?

Die Feuerwehr rückte unter anderem mit einer Drehleiter an. © News5/Fricke



Die Feuerwehr rückte unter anderem mit einer Drehleiter an. Foto: News5/Fricke



Ein Bus nach dem anderen fuhr an der Kronacher Justizvollzuganstalt vor. Rund 100 Insassen mussten nach einem Brand am Freitagmorgen dort schnell verlegt werden. "Vorsichtshalber", wie die Polizei betont, um die Häftlinge nicht zu gefährden. Sie wurden in Einrichtungen im Umland verteilt. Dafür rückte ein Großaufgebot der Polizei an, Kräfte aus Mittel- und Unterfranken sowie aus Thüringen unterstützten die oberfränkischen Beamten.

Bilderstrecke zum Thema Fränkisches Gefängnis brennt: Insassen in Sicherheit gebracht Im Gefängnis im oberfränkischen Kronach war am Freitag im Dachstuhl ein Brand ausgebrochen. Die Insassen mussten deshalb vorerst in ein Nebengebäude verlegt werden. Wie ein Polizeisprecher sagte, breiteten sich die Flammen aus noch ungeklärter Ursache in einer Zwischendecke unter dem Dach aus - möglicherweise legten aber Häftlinge das Feuer.



Gegen 6 Uhr bemerkten Angestellte der JVA das Feuer im zweiten Stock des Komplexes. Die Flammen hatte die Feuerwehr zwar schnell unter Kontrolle, doch noch immer suchen die Retter in den Zwischendecken nach Glutnestern. Ein Statiker wurde hinzugezogen - er soll prüfen, wie schwer die Schäden an dem Gebäude sind.

Die Brandfahnder der Coburger Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernommen haben, hegen bereits einen Verdacht, warum das Feuer ausbrach. Sie gehen nach den bisherigen Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Im Fokus steht die Gefängniszelle eines 27-Jährigen. Dort, in der Nähe der Lüftungsanlage, wurde das Feuer wohl gelegt. Der Mann gilt derzeit als tatverdächtig. In einer Pressemitteilung spricht die Polizei von "schwerer Brandstiftung".

Der Schaden ist immens, Experten sprachen am Freitag von einer niedrigen sechsstelligen Summe. Zudem erlitten zwei Angestellte der Justizvollzugsanstalt bei dem Brand leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst ambulant versorgt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.